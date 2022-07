Une mère et une fillette de deux ans dans une poussette qui traversaient une intersection dans Montréal-Nord mercredi matin ont été happées par une automobiliste. La petite n’a pas survécu.

Lila Dussault La Presse

« Quand je suis arrivé, il y avait une dame qui courrait en criant “Mon enfant ! Mon enfant ! Mon enfant !” Je n’ai pas compris tout de suite, parce que je ne voyais pas de carrosse. Puis je l’ai vu, sous les roues », raconte Rémi Robert, PDG de la Société québécoise décontamination amiante (SQDA), une entreprise située sur la rue des Récollets, tout près d’où a eu lieu l’accident.

Témoin de la collision, Rémi Robert a accouru pour faire les premiers soins et appeler le 9-1-1.

Le drame s’est produit vers 9 h, quand une mère et sa fillette de deux ans, installée dans sa poussette, ont traversé l’avenue des Récollets. Elles ont été violemment frappées par une automobiliste de 43 ans dans une camionnette blanche de type VUS qui effectuait un virage sur la rue Fleury, vers l’Ouest. « La poussette aurait été traînée sur plusieurs mètres », confirme Mariane Allaire Morin, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Scène d’horreur

« Quand je suis arrivé, la mère était pleine de sang et le bébé était sous l’auto. La conductrice était sur le coin de la rue, abasourdie, clairement sous le choc. C’était comme un film d’horreur », relate Evans Rodney, un employé de SQDA qui a aussi été appelé à la rescousse.

Pendant que Rémi Robert et des passants prodiguaient les premiers soins à la fillette et contactaient les services d’urgence, Evans Rodney et d’autres employés ont sécurisé la scène et géré l’important trafic matinal, jusqu’à l’arrivée des secours. Une femme qui s’était arrêtée sur les lieux a même « couru jusqu’à la piscine la plus près pour ramener un défibrillateur », assure M. Robert.

Malgré tous ces efforts, la fillette, gravement blessée, a succombé après avoir été transportée à l’hôpital, indique Mme Morin du SPVM. La mère, âgée de 40 ans, a été blessée au bas du corps de façon légère et a été prise en charge par les services paramédicaux. L’automobiliste a aussi été traitée pour choc nerveux, précise Mme Morin.

Une intersection particulière

Des feux de signalisation sans priorité pour les piétons sont en place à l’intersection de la rue Fleury Est et de l’avenue des Récollets. À cet endroit, l’avenue des Récollets est à sens unique en venant vers le Sud et à double sens vers le Nord. Une voie de la rue Fleury vers l’Est est barrée en raison de travaux de construction.

La scène a été protégée et les services d’urgence, de même qu’un reconstitutionniste, se sont déplacés sur les lieux pour déterminer les circonstances du drame. Pour l’instant, le SPVM ne peut pas se prononcer sur les raisons ayant mené à la collision (problèmes de signalisation, inattention, etc.), affirme Mme Morin.

Il s’agit de la douzième collision mortelle sur le territoire du SPVM en 2022, et de la cinquième impliquant un piéton. À pareille date l’an dernier, 17 collisions mortelles avaient eu lieu et huit piétons avaient perdu la vie.