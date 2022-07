Un groupe de médias, incluant La Presse, a été débouté par la Cour d’appel mercredi après avoir demandé la publication de plus d’informations concernant le procès secret d’un informateur de police.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Les requérants incluent également la juge en chef de la Cour du Québec et le procureur général de la province, de même que d’autres médias comme Radio-Canada, La Presse Canadienne, le Groupe TVA et la Montreal Gazette.

Collectivement, ils demandaient notamment la levée d’ordonnances de caviardage et de mise sous scellés, un accès au dossier d’appel, et la levée d’ordonnances de confidentialité dans ce dossier rendu public en mars par la Cour d’appel et La Presse. Les requêtes ont été rejetées en raison des exigences du « privilège de l’indicateur » qui vise à protéger l’identité des informateurs de police.

L’affaire concerne un informateur accusé d’un crime dont il a lui-même révélé l’existence aux enquêteurs, ce qui semblait violer les termes de son entente avec la police. La Cour d’appel avait auparavant accueilli une requête en arrêt des procédures contre l’informateur pour cause de « conduite abusive de l’État ».

Plus de détails suivront.