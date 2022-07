(Montréal) Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont procédé à l’arrestation d’un homme pour conduite avec les capacités affaiblies après qu’il eut causé un accident faisant trois blessés.

La Presse Canadienne

Selon les informations transmises par la sergente Nancy Fournier, les policiers ont été appelés vers 16 h 45 lundi pour une collision survenue sur la route 382, à Fugèreville, en Abitibi-Témiscamingue.

D’après la porte-parole de la SQ, un véhicule aurait percuté l’arrière d’un tracteur de ferme muni d’une remorque.

Trois personnes se trouvaient à bord du véhicule en cause, soit le conducteur, une passagère et un enfant. Les trois personnes ont été transportées à l’hôpital pour soigner des blessures dont on ne connaît ni la nature, ni la gravité.

Les policiers ont ensuite procédé à l’arrestation du conducteur en raison d’indices semblant indiquer qu’il avait les capacités affaiblies au moment de l’accident. Un échantillon de sang a été demandé pour fin d’analyse.