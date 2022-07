« Que la balle n’ait fait que traverser un mollet, que le policier n’ait passé que deux heures à l’hôpital et qu’il ne soit rien arrivé de plus grave, ça tient du miracle », lance Yves Francœur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, en entrevue à La Presse.

Daniel Renaud La Presse

Le patrouilleur atteint par balle lors de la poursuite à pied d’un individu armé tard mercredi soir dans le centre-ville était le 5e évènement en moins de deux ans au cours duquel un policier du SPVM était atteint ou visé par balles.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Un policier blessé par balle après une poursuite à pied près de la rue Tupper, mercredi soir.

En septembre 2020, un patrouilleur a été touché au pied par un projectile tiré par un suspect lors d’une intervention dans le Vieux-Port.

L’hiver suivant, c’était au tour de l’agent Sanjay Vig d’être battu et visé avec sa propre arme de service dans le nord de la métropole. C’est à la suite de cet évènement qu’un automobiliste innocent avait été arrêté et accusé par erreur.

En août 2021, une balle perdue avait failli atteindre une policière près d’un hôpital et en mai dernier, des projectiles ont été tirés sur la voiture de patrouille du policier Vig – encore lui – dans l’arrondissement de LaSalle.

On pourrait ajouter un sixième évènement au cours duquel un enquêteur a été attaqué au moment où il livrait une citation à comparaître dans l’arrondissement de LaSalle en janvier dernier, mais aucune arme à feu n’a alors été utilisée.

À l’approche des vacances, et alors que les « armes à feu sont plus présentes que jamais », écrit-elle dans un communiqué, la Fraternité a senti le besoin de lancer un appel à la prudence à ses 4500 membres.

C’est la base du travail du policier d’être prudent. Mais ils sont aussi des humains. Leurs proches sont en droit de s’attendre à ce qu’ils reviennent à la maison en un seul morceau. Yves Francœur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal

Soutien politique absent

Ce dernier reproche par ailleurs à la mairesse Valérie Plante d’avoir tardé à soutenir le policier blessé sur les réseaux sociaux jeudi.

« Elle est plus prompte à blâmer les policiers qu’à les soutenir », accuse-t-il, ajoutant que l’absence de bons mots de la mairesse et, en revanche, le gazouillis de soutien du premier ministre Legault ont été « grandement remarqués » par ses membres.

M. Francœur déplore ce qu’il qualifie « de manque de soutien du politique » à l’égard des policiers montréalais et qui se traduit notamment, selon lui, par un manque d’effectifs.

« Nos enquêteurs nous le disent. Nous recevons beaucoup plus d’informations sur les dossiers de stupéfiants et d’armes à feu que toutes celles que l’on peut traiter. Les enquêteurs doivent y aller par priorité, et les armes qu’ils saisissent, c’est la pointe de l’iceberg », prévient Yves Francœur.

En début d’après-midi vendredi, Valérie Plante a envoyé un gazouillis déplorant la blessure subie par le policier et soulignant le travail de tous les agents et enquêteurs.

« La mairesse appuie sans réserve le travail des policiers qui œuvrent sans relâche pour assurer la sécurité de notre métropole et c’est d’autant plus vrai lorsqu’un évènement tragique survient comme celui de cette semaine. Ces gestes sont choquants et inacceptables. Nous sommes soulagés d’apprendre aujourd’hui que le policier a reçu son congé de l’hôpital. Nous lui souhaitons prompt rétablissement et nous dénonçons avec vigueur ces gestes qui n’ont pas leur place dans notre ville », a répliqué Marikym Gaudreault, du cabinet de Valérie Plante.

Celle-ci a aussi souligné que la mairesse a repartagé jeudi un gazouillis compatissant du conseiller d’arrondissement Alain Vaillancourt et qu’elle a accompagné la directrice par intérim du SPVM, Sophie Roy, sur le terrain le mois dernier.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Valérie Plante en compagnie de la directrice par intérim du SPVM Sophie Roy à la fin de juin.

« Dans un contexte de négociation de la convention collective avec le syndicat des policiers, nous allons réserver nos commentaires sur la communication du syndicat à ses membres », a poursuivi Mme Gaudreault.

Ayant vraisemblablement prévu le coup, M. Francœur assure que sa sortie n’a rien à voir avec le début prochain des négociations menant au renouvellement de la convention collective.

