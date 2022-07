Deux hommes ont été transportés à l’hôpital après avoir été poignardés en milieu de nuit dans un établissement licencié du Vieux-Montréal.

La Presse Canadienne

On ne craint plus pour leur vie selon ce qu’a rapporté plus tard le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Vers 2 h 30, un appel au central téléphonique d’urgence 911 a indiqué que les deux hommes âgés de 38 et de 42 ans venaient d’être agressés au couteau dans l’établissement situé sur la rue Saint-Paul, près de l’intersection de la rue Saint-Pierre. Les deux hommes étaient conscients lors de leur admission à l’hôpital.

Des policiers du SPVM ont procédé à l’arrestation de deux suspects tous deux âgés de 51 ans. Ils ont été emmenés dans un centre d’enquête de la police, où ils seront interrogés vendredi.

Entre-temps, des enquêteurs du SPVM ont rencontré des témoins de l’altercation. Ils examinent la scène de crime en compagnie de techniciens en identité judiciaire.