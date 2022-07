L’enfant de 7 ans qui a été blessé par un objet métallique en jouant dans la cour d’une maison de Massueville, en Montérégie lundi, est mort tôt mardi matin, a annoncé la Sûreté du Québec.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Il devrait y avoir une autopsie, entre autres à cause de l’âge de l’enfant. Cela dit, il n’y a toujours pas d’éléments qui nous indiquent qu’il y aurait un crime au niveau de l’enquête. Et on inclut là-dedans la négligence », a indiqué la sergente Audrey-Anne Bilodeau, en entrevue téléphonique.

Les circonstances entourant le drame sont encore nébuleuses. Vers 14 h 40, les services d’urgence de la Sûreté du Québec ont été appelés auprès d’un enfant blessé par un « objet métallique » qui lui serait tombé sur la tête pendant qu’il jouait avec d’autres enfants dans la cour d’une maison.

Cet objet ne serait pas une machinerie agricole, ni un véhicule-outil, mais s’apparenterait plutôt à un monte-charge. « Il s’agit en fait d’une grosse structure métallique qui sert à soutenir une charge », a soulevé la sergente à ce sujet.

L’accident s’est passé sur la rue Montcalm, l’une des routes principales de Massueville, en Montérégie. Quelques centaines d’habitants vivent dans ce village, situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, entre Montréal et Trois-Rivières.

Même s’il semble a priori s’agir d’un accident, les parents de l’enfant décédé seront tout de même rencontrés par les enquêteurs, « comme c’est monnaie courante de le faire », a précisé Mme Bilodeau.

Un coroner devrait aussi mener une enquête afin de déterminer la cause exacte du décès. Il devrait publier un rapport au cours des prochains mois, voire des prochaines semaines.

Avec Lila Dussault, La Presse