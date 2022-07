Une virée en motocyclette un beau dimanche d’été s’est soldée par la mort d’un motocycliste âgé de 41 ans dans le Saguenay Lac-Saint-Jean, après qu’il ait perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe.

Lila Dussault La Presse

Un groupe de sept motocyclistes qui profitaient de la journée de dimanche pour parcourir la route 381, qui relie Baie-Saint-Paul à Saguenay sur près de 150 kilomètres, a vu le voyage se terminer tragiquement.

À la hauteur de Ferland-et-Boileau, l’un des motocyclistes, un homme âgé de 41 ans et originaire de Lévis, dans la région de la Capitale-Nationale, a perdu le contrôle de sa moto et a percuté une glissière de sécurité. L’accident s’est produit « dans une côte descendante et dans une courbe », précise Stéphane Tremblay, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux vers 12 h 15. Des manœuvres de réanimation ont été pratiquées sur place, puis la victime a été transportée à l’hôpital où son décès a été constaté.

Un patrouilleur en enquête collision envoyé sur les lieux et une enquête est en cours pour établir les circonstances du drame.