Des dizaines de personnes ont manifesté devant le palais de justice à Montréal pour réclamer une réforme du système judiciaire au Québec dans la foulée de l’absolution conditionnelle de l’ingénieur Simon Houle pour une agression sexuelle.

En entrevue, les organisatrices de l’évènement ont dénoncé l’incapacité du système de justice à traiter adéquatement les crimes sexuels.

« [Le jugement Houle] c’est l’arbre qui cache la forêt, la jurisprudence est remplie de décision comparable, et c’est la raison même pour laquelle [le juge Matthieu Poliquin] est arrivé à cette conclusion-là, il s’est inspiré de ce qui a été décidé dans le passé », a expliqué l’une d’entre elles, Mélanie Lemay.

« Moi, cette semaine, ma colère, elle est dirigée contre le ministre de la Justice, a-t-elle ajouté. Ça fait des années qu’il nous parle de tribunal spécialisé alors qu’il sait très bien que tous les écueils qui sont dénoncés par les victimes vont demeurer, et cette jurisprudence, elle va rester, tribunal spécialisé ou non ! »

Rappelons que le juge Matthieu Poliquin, dans une décision rendue en juin, a accordé l’absolution conditionnelle à Simon Houle, ingénieur de Trois-Rivières reconnu coupable d’agression sexuelle. L’homme âgé de 27 ans au moment des faits a déshabillé la victime alors qu’elle avait les facultés affaiblies et dormait avant d’introduire ses doigts dans son vagin et de prendre des photos de son corps.

Suscitant une importante couverture médiatique, le jugement a soulevé l’indignation sur les réseaux sociaux et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a annoncé qu’il demanderait la permission d’en appeler du jugement.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE « La justice c’est de la marde », « venez pas me dire que la culture du viol n’existe pas » et « violeurs partout, justice nulle part » n’étaient que quelques-uns des messages inscrits sur les nombreuses pancartes tenues par les participants.

L’inadéquation du droit

C’est pourquoi les manifestants dénonçaient plus qu’une simple décision, mais réclamaient une révision complète de la façon de traiter les cas d’agressions sexuelles.

« Ça fait des années qu’on dit que le droit criminel n’est pas adapté [pour juger des crimes de nature sexuels]. On nous a apporté le Tribunal spécialisé comme si ça allait changer les choses, mais ce n’est pas du tout le cas », a déploré une autre organisatrice de l’évènement, Alexandra Dupuis.

« La manifestation en soi n’est pas contre la décision, mais plutôt par rapport à l’inadéquation du domaine du droit de droit criminel en matière de crimes sexuels », a-t-elle martelée.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Alexandra Dupuis, coorganisatrice de l’évènement

« Nos traumas ne sont pas pris au sérieux »

Plusieurs personnes, choquées par le jugement, ont tenu à exprimer leur soutien à la victime.

« Le jugement, j’ai trouvé ça vraiment irrespectueux pour les victimes, et plus particulièrement la victime dans ce cas-ci. C’est une énième preuve que nos traumas ne sont pas pris au sérieux. […] Non seulement ça démontre que ça ne sert à rien de porter plainte parce que même lorsqu’il y a des aveux, des preuves, il n’y aura pas de conséquences », a expliqué une manifestante, Loïz Poissant-Ross.

Une autre participante à l’évènement, Catherine, a tenu à montrer son appui à la cause, dans le contexte du recul des droits des femmes aux États-Unis à la suite de l’invalidation de l’arrêt Roe v. Wade aux États-Unis.

« C’est le temps de manifester puis de se lever contre les injustices pour tenter de protéger les droits qu’on a acquis », a-t-elle dit.

