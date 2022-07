Un enfant se trouvait samedi dans un état jugé « critique », après avoir été happé par un automobiliste, à L’Épiphanie, dans Lanaudière. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête sur cette affaire qui demeure pour l’instant nébuleuse.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Peu de détails sont en effet connus pour le moment. Les autorités indiquent que vers 11 h, samedi matin, les services d’urgence ont été appelés à se rendre sur la rue Béram, dans le secteur de l’Épiphanie.

L’appel initial au 911 concernait une collision impliquant une « victime d’âge mineur ». Selon nos informations, il s’agirait d’un enfant en bas âge.

Ce dernier a subi des « blessures importantes » et a été transporté d’urgence dans un centre hospitalier situé à proximité, a indiqué un porte-parole de la Sûreté du Québec, Nicholas Scholtus.

Il a également précisé que des enquêteurs et des agents reconstitutionnistes ont été envoyés sur place, afin d’établir les causes et les circonstances entourant cette collision.

D’autres détails devraient être communiqués à la population à l’issue de l’enquête.