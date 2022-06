Le crime organisé montréalais et québécois est sous le choc ; le tueur à gages Frédérick Silva, qui a rempli plusieurs contrats pour d’importantes organisations criminelles, s’est placé sous la protection de la police jeudi.

Daniel Renaud La Presse

Silva, 42 ans, qui vient d’être condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour les meurtres de trois hommes commis en 2018, a quitté le pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines dans un hélicoptère de la police, escorté par les membres du Groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec, jeudi après-midi, et a été placé sous protection dans un endroit inconnu.

Cette extraction a été réalisée après que la police a obtenu une ordonnance d’un juge.

Les inspecteurs-chefs Benoit Dubé, de la Sûreté du Québec (SQ), et David Bertrand, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), ont convoqué La Presse et Le Journal de Montréal à 13 h 45 jeudi après-midi pour annoncer qu’« un individu de haut niveau du crime organisé » venait de se placer sous la protection de la police, sans toutefois révéler le nom de la personne en question.

Des sources ont toutefois indiqué à La Presse qu’il s’agit de Frédérick Silva.

Ni l’officier du SPVM ni celui de la SQ n’ont voulu dire si c’est l’individu qui avait fait les premiers pas auprès de la police ou le contraire.

On ignore où Silva a été emmené, mais on sait que la police possède certains endroits sécurisés pour détenir des individus de haut niveau qui s’apprêtent à collaborer avec elle.

De prédateur à proie

Rappelons qu’au cours des dernières semaines, deux hommes de l’entourage de Silva, Sébastien Giroux et Bernard Cherfan, ont été assassinés, respectivement à Montréal et à Laval.

Selon nos informations, Silva lui-même aurait été informé dernièrement que sa vie était en danger.

« C’est certain que les meurtres de Giroux et de Cherfan ont pesé dans la balance. Il a peut-être réalisé que le groupe qui l’appuyait, que sa veine de protection n’était plus là et que le prédateur était devenu proie. Un type qui décide de collaborer avec la police a auparavant fait l’exercice des crochets dans la colonne des plus et la colonne des moins », a illustré un ancien policier qui connaît bien le crime organisé et qui a requis l’anonymat.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE D’UNE VIDÉO DÉPOSÉE EN COUR Frédérick Silva (à gauche) et Bernard Cherfan ont été filmés par la police durant une filature.

Les inspecteurs-chefs Dubé et Bertrand ont indiqué qu’à partir de maintenant, les deux corps de police travailleraient conjointement dans des enquêtes sur plusieurs sphères d’activité criminelles, y compris des meurtres.

« On n’a pas de contrat avec lui pour le moment, donc on ne peut pas aller plus loin, mais la SQ et le SPVM mettent maintenant sur pied un task force pour les mois à venir », ont indiqué les inspecteurs-chefs Bertrand et Dubé.

« On va utiliser l’expertise de la SQ et du SPVM dans toutes les sphères d’activité et on va voir ce que cela va donner, mais pour l’instant, on n’a affecté aucune unité en soi, c’est une nouvelle équipe de travail que nous allons mettre sur pied et on va suivre l’évolution de la situation », a ajouté Benoit Dubé.

Des impacts à prévoir

Frédérick Silva était considéré par la police comme un tueur à gages qui exécutait des contrats pour de grandes organisations criminelles, dont la mafia et les Hells Angels.

Il a notamment été condamné pour les meurtres de Sébastien Beauchamp, un ancien membre des Rockers, défunt club-école des Hells Angels, et d’Yvon Marchand, un trafiquant de drogues, en 2018, et pour une tentative de meurtre contre le défunt chef de clan de la mafia Salvatore Scoppa en 2017.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Sébastien Beauchamp se trouvait à bord de ce VUS de marque Ford Grand Cherokee lorsqu’il a été atteint par un premier projectile dans une station-service du nord-est de Montréal en décembre 2018.

Mais les policiers croient que lui et ses associés auraient commis d’autres crimes du même genre.

Deux de ses présumés associés sont d’ailleurs toujours accusés devant les tribunaux pour le meurtre de Beauchamp et pour une tentative de meurtre contre un motard.

Nos sources croient que son éventuelle collaboration à ces enquêtes pourrait fortement ébranler les colonnes du crime organisé montréalais et québécois.

« Son éventuelle collaboration pourrait avoir un impact aussi grand que celle de Stéphane “Godasse” Gagné, qui a fait condamner Maurice Boucher pour les meurtres des gardiens de prison et marqué le début de la fin des Nomads, au début des années 2000, ou que celle de Gérald Gallant, qui avait avoué 28 meurtres durant les années 2000 », a estimé le policier retraité, soulignant qu’il s’agit d’un début de collaboration, que le processus sera long et qu’il va probablement s’écouler plusieurs mois avant que les premiers résultats surviennent.

D’autres sources croient que cette annonce pourrait créer des remous dans le milieu criminel très rapidement et que des « donneurs d’ouvrage » doivent être très nerveux.

« Ça va changer le portrait du crime organisé, selon nous », a conclu Benoit Dubé.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.