Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver Sasha Smith.

Alice Girard-Bossé La Presse

La jeune fille de 14 ans a été vue pour la dernière fois le 22 mai 2022 vers 17 h 45 au métro Angrignon, dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Sasha Smith mesure 5 pi 3 po et pèse 132 lb. Elle a les yeux bruns et les cheveux noirs. Elle s’exprime en anglais. Elle a le nez percé et a une cicatrice sur son avant-bras droit.

Elle pourrait utiliser le nom de famille de son père, donc elle se présenterait sous le nom de Sasha Lynch, a indiqué le SPVM dans un communiqué. Il est possible que l’adolescente se trouve dans la région de Toronto.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.