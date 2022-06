Seize mois après le meurtre de Meriem Boundaoui, 15 ans, un crime qui avait soulevé l’indignation au sein de la population, les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont arrêté un premier suspect lundi matin, ont confirmé des sources à La Presse.

Daniel Renaud La Presse

Salim Touaibi, 26 ans, était déjà détenu pour un autre crime et a été appréhendé au Centre de détention Rivière-des-Prairies.

Il sera accusé du meurtre au premier degré de Meriem Boundaoui lundi après-midi au palais de justice de Montréal. Il sera également accusé de tentative de meurtre contre quatre autres personnes qui se trouvaient sur les lieux lorsque le crime a été commis.

Il y a quelques jours, Touaibi a plaidé coupable à des chefs de possession non autorisée d’une arme à feu et de bris d’ordonnance dans un autre dossier. Sa peine doit être prononcée ultérieurement. Dans le même dossier, il a également été libéré d’accusations de séquestration, de vol et d’usage d’une arme à feu.

En 2020, Salim Touaibi a été condamné à une peine de 24 mois pour une autre affaire de possession d’une arme, mais en soustrayant la période passée en détention préventive, il lui restait alors cinq mois d’emprisonnement à purger.

Touaibi a également des antécédents de trafic de stupéfiants qui datent de 2017 pour lesquels il a été condamné à une peine de 90 jours d’emprisonnement discontinus.

Une innocente victime

Meriem Boundaoui, originaire d’Algérie, qui se trouvait à Montréal pour étudier et qui habitait chez sa sœur à La Prairie, a été tuée par balles le 7 février 2021. Elle devait avoir 16 ans le mois suivant.

Elle se trouvait avec un ami, passagère dans une voiture immobilisée dans le stationnement d’une boulangerie de la rue Jean-Talon, dans le Petit Maghreb, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, lorsque le crime est survenu.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Trois projectiles ont traversé la vitre de la voiture dans laquelle se trouvait Meriem Boundaoui avant d’atteindre l’adolescente de 15 ans à la tête.

Selon nos informations, le jeune homme qui accompagnait l’adolescente discutait avec d’autres jeunes lorsqu’une voiture avec deux individus à bord est passée près du groupe debout à proximité du véhicule et a ouvert le feu en sa direction.

Un des jeunes debout près du véhicule a été blessé, mais des projectiles ont touché à la tête l’adolescente qui était assise dans la voiture et qui est morte sur le coup.

Immédiatement après ce crime qui a choqué la population, les enquêteurs des crimes majeurs du SPVM ont déclenché une enquête majeure au cours de laquelle ils n’ont pas lésiné sur les moyens. Cette enquête se poursuit toujours, d’ailleurs.

Selon des sources, Touaibi aurait conduit le véhicule utilisé lors du meurtre. Ce véhicule, dans lequel on aurait tenté d’effacer des traces du crime, aurait été retrouvé par les enquêteurs.

Conflit entre deux groupes

D’après nos informations, une dispute entre deux groupes, survenue à la suite d’un vol commis à l’extérieur du Québec, et un conflit entre deux familles pour une histoire de stationnement seraient à l’origine du crime.

Après le meurtre, des proches de la victime ont confié que les suspects étaient connus dans le secteur.

Un an après le drame, en février dernier, les proches et amis de la famille de Meriem Boundaoui ont commémoré sa mort en disant espérer que justice soit rendue.

« Ça a été une longue enquête, les enquêteurs ont travaillé très fort pour amasser la preuve. Meriem Boundaoui n’avait rien à voir avec tout ça. C’était une victime innocente d’un crime qui n’aurait jamais dû être commis. Je suis très content », a déclaré à La Presse l’ancien chef du SPVM Sylvain Caron, qui était encore en poste au moment où l’enquête a été déclenchée.

Les enquêteurs des crimes majeurs du SPVM sont également déterminés à élucider le meurtre d’un autre adolescent survenu l’an dernier, celui de Thomas Trudel, commis dans une ruelle du nord de la métropole en novembre.

Selon nos informations, la principale hypothèse privilégiée par les policiers pour ce crime serait toujours le « scoring », c’est-à-dire que les suspects auraient choisi une victime au hasard, sur le territoire d’un groupe adverse, pour envoyer un message.

