Une centaine de pompiers sont mobilisés pour tenter d’éteindre un important brasier sous un soleil de plomb dans l’est de Montréal.

Alice Girard-Bossé La Presse

Vers 10 h 30, un incendie a pris naissance dans des matériaux du centre Kocas Recyclage au 10 920, rue Sherbrooke Est.

« Nous sommes en alerte générale. C’est le plus haut niveau d’alerte. Environ 150 pompiers sont sur place », a indiqué le chef de la section prévention du Service de sécurité incendie de Montréal, Matthew Griffith.

À l’heure actuelle, le brasier n’est pas sous contrôle, il se propage toujours à l’intérieur du bâtiment. « On est en mode défensif, on est à l’extérieur et on arrose pour essayer d’abattre les flammes et éteindre l’incendie », dit M. Griffith.

Le bâtiment est isolé, donc il n’y a pas de risque de propagation à d’autres immeubles.

Un important périmètre est en place. La rue Sherbrooke est fermée entre Broadway et Joseph-Versailles.

Une interruption de courant a lieu dans le secteur. Près de 2000 clients sont sans électricité, selon le site internet d’Hydro-Québec.