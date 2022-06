Fannie Lorrain et Raphaël Huppé ont été retrouvés assassinés lundi dans un condo de Playa del Carmen.

Les deux Québécois assassinés lundi à Playa del Carmen pourraient avoir été les victimes d’un voleur ou d’un règlement de compte relié à des fraudes présumées.

Daniel Renaud La Presse

C’est ce que rapportent des médias mexicains, citant des sources policières locales.

Raphaël Huppé, 44 ans, et Fannie Lorrain, 38 ans, ont été retrouvés assassinés lundi dans un condo de la 12e rue dans le centre-ville de la populaire station balnéaire mexicaine. Les deux victimes auraient été poignardées au cou selon les autorités.

Dans la résidence, les policiers mexicains auraient découvert des appareils technologiques sophistiqués permettant d’effectuer des opérations financières avec de la cryptomonnaie, ont rapporté des médias du Mexique.

Ils ont aussi trouvé des preuves voulant qu’Huppé ait utilisé au moins trois identités différentes, dont l’une était Érick McCarthy.

Les enquêteurs mexicains veulent vérifier si Huppé aurait pu commettre des fraudes au Mexique.

« De fausses identifications avec la même identité que lui ont été trouvées. Ils (l’homme et la femme) disposaient d’un équipement assez sophistiqué et les experts l’examineront pour déterminer s’il s’agirait d’une vengeance ou simplement d’un vol », a déclaré le procureur général de la région de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, cité par des médias locaux.

En cavale au Mexique

Raphaël Huppé se trouvait au Mexique depuis janvier 2016 et son statut d’immigration était conforme, ont indiqué les autorités. Depuis six ans, il faisait l’objet d’un mandat de recherche d’Interpol et il s’est vraisemblablement établi au Mexique pour fuir la Gendarmerie royale du Canada.

Celle-ci l’avait arrêté en 2014 pour une affaire de fraude. Raphaël Huppé, qui était impliqué dans une entreprise qui disait avoir fabriqué un appareil de détection de la fatigue au volant, avait également des démêlés avec l’Autorité des marchés financiers depuis 2010.

En 2015, la mise à pied brutale des employés de sa filiale canadienne, Recherches InterCore Canada, avait fait l’objet d’un article dans La Presse.

La même année, Huppé avait publié un livre décrivant les meilleures façons, selon lui, de se rendre au sommet.

Le 3 septembre 2020, une nouvelle indiquant que le premier ministre François Legault avait lancé un message aux antimasques et aux conspirationnistes avait été relayée sur les réseaux sociaux et Raphaël Huppé (sous le pseudonyme de Ralph Huppe) avait écrit : « Il va finir par se faire tirer ce cliss là ».

Des amis éplorés

Quant à Fannie Lorrain, selon sa page Facebook, elle a travaillé pour Mer et Monde de Montréal qui se décrit comme un organisme d’initiation à la coopération internationale. L’organisme n’a pas répondu au message de La Presse.

On ne sait pas depuis combien de temps Fannie Lorrain se trouvait au Mexique ni pour quelle raison.

La police mexicaine affirme que les victimes formaient un couple ce que rejettent toutefois des amis de la jeune femme sur les réseaux sociaux, où plusieurs ont déploré sa mort.

« Aujourd’hui je pleure mon amie, je pleure mon ancienne collègue, je pleure ma confidente de fin de soirée, je pleure la formidable personne qui faisait briller les étoiles autour d’elle. Je pleure pour ne pas hurler ma rage », a écrit l’un d’eux.

« Ton décès est irréel, affreux, tragique et injuste. Hier encore nous étions à jouer avec les fourmis, enfants. Une partie de moi a grandi avec toi. Partout où tu allais tu laissais tes rayons. Je ne peux pas croire cette horreur. Mais tu as touché tant de gens. Chacun d’eux, j’en suis sûre, se souvient d’une personne merveilleuse. Avec la vie devant soi. Je te souhaite la paix. Je t’embrasse », a renchéri un autre.

« Je suis sans mot… je suis bouleversée… tu laisses un immense vide dans le cœur de tous ceux qui t’ont côtoyée… veille sur nous petit ange », a ajouté l’une de ses amies.

Avec la collaboration d’Hugo Joncas et de Maxime Bergeron

