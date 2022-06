Huit femmes et deux hommes sont morts le 23 avril 2018, lorsqu’un homme de 25 ans, qui se sentait sexuellement rejeté par les femmes et qui s’était radicalisé dans les bas-fonds de l’internet, a délibérément conduit une camionnette de location sur un trottoir achalandé de la métropole, en début d’après-midi. Une autre femme est décédée plus de trois ans après, des suites de blessures subies ce jour-là.

(Toronto) Le chagrin et la colère se faisaient sentir dans une salle d’audience de Toronto, lundi, alors que des personnes profondément touchées par une attaque meurtrière au camion bélier dans la ville ont présenté des déclarations de la victime, dans le cadre des observations sur la peine pour l’homme à l’origine du saccage.

Liam Casey La Presse Canadienne

Cette audience de détermination de la peine d’Alek Minassian pourrait durer plusieurs jours, car la juge Anne Molloy entendra des dizaines de personnes touchées par l’attentat.

Robert Forsyth a parlé au tribunal de sa tante, Betty Forsyth, qu’il a qualifiée de « bibliothèque ambulante » au courant de toutes les informations familiales.

« Sa présence et de nombreuses histoires inédites sont perdues à jamais », a-t-il déclaré d’une voix chevrotante, alors qu’il regardait Alek Minassian.

L’audience est la première occasion pour les victimes et les familles de faire face au tueur en personne après son procès devant juge seule et son verdict par vidéoconférence pendant la pandémie.

Trois femmes qui ont été témoins de l’attaque ont également parlé de leurs problèmes depuis ce jour.

Janet Jiang a pleuré en racontant avoir effectué une procédure de réanimation cardiorespiratoire sur une femme qui a été frappée, pour ensuite la voir mourir. Mme Jiang dit qu’elle doute constamment d’elle-même depuis.

« Je repasse cette journée dans ma tête des milliers de fois, me demandant si j’aurais pu faire les choses différemment et si elle serait toujours là aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

La voix de la juge Anne Molloy s’est cassée à plusieurs reprises alors qu’elle remerciait ceux qui avaient pris la parole.

« J’admire votre courage, je suis tellement désolée que cela vous soit arrivé », a dit le juge à Mme Jiang.

Betty Forsyth, Ji Hun Kim, So He Chung, Geraldine Brady, Chul Min Kang, Anne Marie D’Amico, Munir Najjar, Dorothy Sewell, Andrea Bradden et Beutis Renuka Amarasingha et Amaresh Tesfamariam sont morts des suites de l’attaque.

Un meurtre au premier degré entraîne automatiquement une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de demander une libération conditionnelle avant 25 ans.