Un enfant de 5 ans a été retrouvé au fond d’une piscine à Repentigny, en banlieue de Montréal, dimanche après-midi, après avoir passé environ 20 minutes sous l’eau.

Vincent Larin La Presse

Transporté d’urgence à l’hôpital Sainte-Justine, on craint pour sa vie, d’autant qu’il ne présentait plus de signes vitaux au moment où il a été pris en charge par les paramédics.

Les agents du Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR) ont reçu un appel d’urgence aux alentours de 15 h 47, dimanche.

Deux voisins fouillaient le fond d’une piscine à l’eau noire et vaseuse, visiblement à l’abandon, à leur arrivée dans la cour d’une résidence du boulevard Iberville, à Repentigny.

L’enfant, un garçon de 5 ans, avait été localisé dans la partie profonde du bassin, mais un policier a dû plonger pour l’en sortir puisque les voisins en étaient incapables.

Ses parents, à qui appartenait la piscine non entretenue, se trouvaient sur place au moment du drame et recevaient de la visite. Plusieurs adultes et enfants se trouvaient sur les lieux, selon ce qu’a indiqué le porte-parole du SPVR, Bruno Marier.

Une enquête a été ouverte par le SPVR pour tenter d’éclaircir les circonstances de l’évènement.

Il s’agit du troisième drame du genre à survenir en moins de deux jours au Québec.

Un bambin de 4 ans s’est noyé, samedi après-midi, dans une piscine résidentielle, à Saint-Lambert, sur la Rive-Sud de Montréal.

Plus tôt dans la journée, cette fois en banlieue de Québec, à Saint-Nicolas, une autre enfant aurait perdu son dispositif de flottaison alors qu’il se baignait, a rapporté TVA Nouvelles. Par chance, il a pu être rescapé à temps.