(Montréal) Un handicapé intellectuel de Montréal âgé de 34 ans est introuvable depuis jeudi après-midi et la police demande l’aide de la population pour le localiser.

La Presse Canadienne

Alexandre Paradis-Marcotte a été vu pour la dernière fois vers 15 h 40 dans un centre communautaire situé sur le boulevard Pie-IX, dans Hochelaga-Maisonneuve.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) affirme que M. Paradis-Marcotte est autiste, a l’âge mental d’un enfant de 10 ans et qu’il n’a pas la capacité de s’orienter. Il se déplace à pied.

La police ajoute qu’il y a des craintes pour sa santé et sa sécurité.

Alexandre Paradis-Marcotte est un homme à la peau blanche qui mesure 1,70 mètre et pèse environ 66 kilogrammes. Il a les yeux bruns et les cheveux bruns et s’exprime en français.

On ne dispose pas d’une description des vêtements qu’il portait lors de sa disparition.

Toute personne qui croit reconnaître Alexandre Paradis-Marcotte est priée de communiquer sans délai avec le central téléphonique d’urgence 911.