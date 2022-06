Deux policiers montréalais sont entrés en collision avec un automobiliste, dimanche en début d’après-midi, dans le secteur d’Hochelaga-Maisonneuve. Les quatre personnes impliquées dans cet accident ont été transportées à l’hôpital par mesure préventive.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Les faits se sont produits vers 12 h 30, au coin de la rue Hochelaga et du boulevard Pie-IX, une intersection achalandée où au moins deux voies arrivent dans chaque direction.

Selon les premières informations transmises par la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Caroline Chèvrefils, la collision est survenue lorsque le conducteur du véhicule policier se dirigeait sur un appel d’urgence reçu au 911, en circulant en direction nord sur le boulevard Pie-IX.

« En arrivant à l’intersection avec la rue Hochelaga, le véhicule patrouille aurait circulé sur le feu rouge, et c’est à ce moment qu’il y aurait eu un impact avec l’autre voiture, qui circulait en direction ouest sur Hochelaga », a expliqué Mme Chèvrefils.

Les deux policiers et les deux citoyens qui prenaient place à bord de l’autre véhicule, un homme de 19 ans et une femme de 52 ans, ont tous été transportés dans un centre hospitalier situé à proximité « par mesure préventive ». Ils n’auraient toutefois pas été blessés de façon significative, et leur vie n’est pas en danger.

Un périmètre de sécurité a été érigé autour du secteur où s’est produit l’accident, afin de permettre aux enquêteurs en scène collision de l’analyser. Ils tenteront de mieux comprendre les circonstances exactes de cet évènement.