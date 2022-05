Deux jeunes Montréalais qui ont présumément participé à une série d’arnaques visant des personnes âgées en Ontario viennent d’être épinglés par la police d’Ottawa. Selon le corps policier, ils œuvraient au sein d’un réseau de fraudeurs qui se déplace de ville en ville entre Montréal et Toronto pour commettre ses larcins.

Les deux suspects, Jason Goulet-Fernandez, âgé de 22 ans, et Danielle Jiminez-Golez, 19 ans, ont pu être reliés par les enquêteurs à une cinq dossiers d’une magouille connue sous le nom de « fraude des grands-parents » ou « l’arnaque du petit-fils. » Les deux suspects auraient dérobé au moins 46 000 $ à cinq victimes grâce à ce stratagème.

L’escroquerie débute par un complice dans un centre d’appel qui contacte des personnes âgées au hasard au téléphone, et leur raconte, en pleurant, qu’il a été impliqué dans un accident, qu’il est blessé et que de la drogue a été trouvée sur les lieux. « Le fraudeur laisse sa victime lui donner des détails. Il dit : “grand-maman, est-ce que tu me reconnais ?”, explique la porte-parole du Service de police d’Ottawa, Chantal Arsenault.

Quand la victime lâche le nom d’un de ses petits-enfants, le fraudeur s’en sert pour la confondre.

Ensuite, un faux avocat ou un faux policier prend le relais au téléphone et demande qu’une caution en argent comptant soit versée pour que le petit-enfant soit libéré sous caution. « Ils disent à leur victime qu’il y a une ordonnance de communication de la Cour et que s’ils en parlent à qui que ce soit, ils compromettent le procès de leur petit-enfant », ajoute Mme Arsenault.

C’est là qu’entrent en scène les fraudeurs sur le terrain. Ceux-ci se déplacent au domicile de la victime et se font passer pour un huissier de justice qui vient récolter l’argent.

La police d’Ottawa dit avoir remarqué depuis janvier que des groupes structurés de fraudeurs provenant de villes éloignées s’installent pendant un certain temps dans la région, avant de repartir vers un autre secteur après avoir fait quelques victimes. « C’est vraiment du crime “organisé” », affirme Mme Arsenault puisque plusieurs acteurs sont impliqués dans différentes régions pour faire fonctionner la fraude.

« Nous espérons que d’autres victimes vont sortir de l’ombre », dit la porte-parole du service de police.

Dans leurs déplacements, Goulet-Fernandez et Jiminez-Golez ont été filmés à bord d’une Honda Civic avec une plaque d’immatriculation du Québec. Ce sont d’abord les policiers de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) qui leur ont mis la main à Morrisburg, près de Cornwall. La police d’Ottawa a ensuite réussi, grâce aux images diffusées par l’OPP, à relier les deux individus à cinq plaintes reçues dans les jours précédents.

Jason Goulet-Fernandez traîne un passé judiciaire bien garni au Québec, incluant des condamnations pour introduction par effraction, recel, trafic de stupéfiants et non-respect des conditions de probation. Les deux suspects feront face à des accusations de fraude de plus de 5000 $, de complot et de possession des fruits de la criminalité.