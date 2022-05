Réseau démantelé par le SPVM

« C’est du jamais-vu au Québec »

(Montréal) Mercredi, 3 h. Montréal est encore assoupi, plongé dans la pénombre. Mais dans l’édifice qui abrite la Division du crime organisé du SPVM, les enquêteurs sont éveillés et alertes. Ils ont les yeux rivés sur les nombreux écrans, tableaux et organigrammes qui tapissent les murs et le bureau. Aujourd’hui, c’est l’aboutissement de neuf mois d’enquête : le démantèlement d’un réseau majeur de production et de distribution d’amphétamines.