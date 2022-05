La Cour suprême du Canada vient de rendre une décision qui aura des conséquences importantes partout au pays. Le plus haut tribunal a invalidé une disposition controversée de l’ère Harper qui permettait des peines de prison extrêmement longues et confirmé qu’Alexandre Bissonnette pourra faire une demande de libération conditionnelle après 25 ans.

« En retirant à l’avance aux contrevenants toute possibilité de réintégrer la société, la disposition contestée ébranle les fondements mêmes du droit criminel canadien », peut-on lire dans la décision unanime des neuf juges.

C’est donc dire que l’auteur du massacre à la Grande mosquée de Québec pourrait sortir de prison en 2042, plutôt qu’en 2057, si la commission des libérations conditionnelles le décide. Il aura alors 52 ans.

Le plus haut tribunal au pays vient donc confirmer la décision de la Cour d’appel du Québec, laquelle avait jugé inconstitutionnelle la peine octroyée au tueur par le juge de première instance. François Huot, de la Cour supérieure, avait d’abord imposé au meurtrier une peine de prison à vie sans possibilité de libération avant 40 ans.

La disposition au cœur de toute cette affaire avait été introduite en 2011 par le gouvernement conservateur de Stephen Harper. L’article 745.51 visait à mettre « fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples ».

Avant cette année-là, la peine maximale au Canada était la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Mais désormais, les tueurs de masse pouvaient écoper de peines de prison ferme sans limite théorique, selon le nombre de leurs victimes.

C’est ainsi que plusieurs peines de prison de 75 ans ferme ont été imposées au pays. C’est de cette peine qu’avait par exemple écopé Justin Bourque pour le meurtre de trois policiers de la GRC au Nouveau-Brunswick. Il n’aurait été admissible à la libération conditionnelle qu’à l’âge de 99 ans.

La Cour suprême estime que l’article 745.51 est contraire à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui interdit « les traitements ou peines cruels et inusités ». Sa décision est rétroactive, et aura donc des conséquences sur plusieurs tueurs multiples qui ont reçu des peines fermes de plus de 25 ans.

« Bien que le Parlement dispose d’une latitude pour établir des peines dont la sévérité exprime la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise, il ne peut prescrire une peine qui prive d’emblée tous les contrevenants qui y sont assujettis d’une possibilité réaliste de libération conditionnelle », écrit le juge en chef Richard Wagner, dans la décision de 97 pages.

Ces peines extrêmement longues « sont de nature dégradante » et « contraires à la dignité humaine », écrit le juge Wagner. « Elles retirent aux contrevenants toute possibilité de réinsertion sociale, ce qui présuppose, de manière finale et irréversible, que ces derniers ne possèdent pas la capacité de s’amender et de réintégrer la société », peut-on lire dans le jugement.

La Cour suprême a toutefois tenu à rappeler « l’horreur indicible » des crimes commis par Bissonnette. « Il importe de souligner que la haine, le racisme, l’ignorance et l’islamophobie sont au cœur des gestes révoltants commis par l’intimé ce funeste jour du 29 janvier 2017, lorsqu’il a semé la terreur et la mort dans la Grande mosquée de Québec. »

Alexandre Bissonnette a fait irruption dans la Grande mosquée de Québec le 29 janvier 2017. Son arme semi-automatique s’est enrayée. Mais il a utilisé son pistolet Glock pour tirer 48 balles sur les fidèles réunis pour la prière ce soir-là. Il a tué six Québécois de confession musulmane en plus d’en blesser gravement cinq autres.

Des membres de la communauté musulmane de Québec vont réagir à 11 h, devant la Grande mosquée.