La SQ cherche un présumé fraudeur se faisant passer pour un médium

(Montréal) Un homme qui s’est affiché pendant plus d’un an et demi en tant que médium voyant aurait fraudé plusieurs personnes pour d’importantes sommes d’argent et la Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour l’identifier et l’arrêter.