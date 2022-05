Procès secret

La juge en chef de la Cour du Québec un peu moins dans le noir

Alors qu’elle nageait en plein mystère au début du mois d’avril, la juge en chef de la Cour du Québec, l’honorable Lucie Rondeau, a visiblement appris, un mois et demi plus tard, certaines choses sur le procès secret dont la tenue a été rendue publique par la Cour d’appel et par La Presse fin mars.