Exode du personnel judiciaire

Les juges en chef alertent Québec depuis un an et demi

Alertés par « l’urgence » de la pénurie de personnel, les juges en chef de trois tribunaux ont exceptionnellement interpellé le gouvernement Legault l’an dernier pour réclamer « sans délai » des salaires plus élevés pour leurs adjoints, a appris La Presse. Un an plus tard, rien n’a changé, et la saignée se poursuit dans les palais de justice.