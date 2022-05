Christopher Desrosiers, 26 ans, a percuté un policier motard de la Sûreté du Québec à l’aide de son véhicule et a pris la fuite dans le nord-est de Montréal.

L’homme qui a heurté un policier motard de la Sûreté du Québec le 1er mai dans la métropole a été accusé de tentative de meurtre, de voies de faits graves, de délits de fuite, de conduite dangereuse et de possession de drogues.

Alice Girard-Bossé La Presse

Le 1er mai, Christopher Desrosiers, 26 ans, a percuté un policier motard de la Sûreté du Québec à l’aide de son véhicule et a pris la fuite dans le nord-est de Montréal. L’agent de la paix, gravement blessé, avait été transporté à l’hôpital.

Le policier avait tenté de l’intercepter lors d’une opération radar, sur la rue Armand-Chaput, près de l’intersection du boulevard Henri-Bourassa, à Rivière-des-Prairies, vers 8 h.

Plutôt que de s’immobiliser, le véhicule en question aurait renversé le policier et sa motocyclette. Le policier a été blessé au haut et au bas du corps. Des renforts étaient alors intervenus. M. Desrosiers a été arrêté la journée même et a été rencontré par les enquêteurs.

L’homme est accusé tentative de meurtre, de voies de faits graves, de délit de fuite, de conduite dangereuse. Il est également accusé d’avoir eu en sa possession de la Cocaïne, de la Méthamphétamine et du cannabis.

Avec Lila Dussault, La Presse