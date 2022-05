« Nous espérons que l’accord de réparation intervenu et approuvé par la Cour nous permettra de tourner la page sur ces évènements datant d’il y a près de 20 ans. Aujourd’hui, nos employés connaissent mieux que quiconque le chemin que nous avons parcouru au cours des dernières années pour doter la société d’un programme d’intégrité de calibre mondial », a déclaré Ian L. Edwards (notre photo), président et chef de la direction du groupe SNC-Lavalin.

Un juge a approuvé mercredi le tout premier accord de poursuite suspendue dans une affaire criminelle impliquant une entreprise canadienne. En vertu de cette nouvelle procédure adoptée par le gouvernement Trudeau, SNC-Lavalin paiera une pénalité de 30 millions de dollars et évitera un procès criminel en lien avec des pots-de-vin versés pour obtenir un contrat de réfection du pont Jacques-Cartier au début des années 2000.

Vincent Larouche La Presse

Le juge de la Cour supérieure Éric Downs a rendu sa décision après avoir entendu les représentations du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et des avocats de SNC-Lavalin. Tous s’entendaient pour dire que le recours à cette nouvelle disposition était dans l’intérêt public.

L’entreprise a reconnu qu’entre 1997 et 2004, l’entreprise a versé environ 2,35 millions de dollars en pots-de-vin à Michel Fournier, qui était alors président de la Société des ponts fédéraux, afin d’être favorisée pour l’attribution d’un contrat public qui a fini par totaliser 128 millions avec tous les extras qui se sont ajoutés au prix initial.

M. Fournier a déjà reconnu sa culpabilité dans cette affaire et a été condamné à une peine de cinq ans et demi de prison. Deux anciens cadres de SNC-Lavalin sont en attente de procès dans cette affaire et risquent la prison s’ils sont trouvés coupables. L’accord de poursuite suspendue, une procédure qui s’applique seulement aux « personnes morales » comme les entreprises, ne les concerne pas.

Dès le dépôt des accusations en septembre dernier, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait déclaré qu’il invitait SNC-Lavalin à négocier un accord de poursuite suspendue.

Le sort des 37 000 employés en tête

C’est ce genre d’entente que l’entreprise avait tenté sans succès d’obtenir pour éviter un procès criminel dans le dossier de corruption en Libye, ce qui avait provoqué une crise au sein du cabinet de Justin Trudeau et mené au départ de l’ancienne ministre Jody Wilson-Raybould du caucus libéral.

Les accords de poursuite suspendue ont été introduits au Canada par le gouvernement Trudeau en 2018 par un amendement au Code criminel. De tels accords, qui permettent de sanctionner une entreprise qui reconnaît ses torts sans avoir à passer par un procès criminel et une condamnation en cour, existaient déjà dans plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, où ils sont couramment utilisés.

Le fait de ne pas écoper d’une condamnation criminelle permet par ailleurs à l’entreprise d’éviter d’être exclue de certains marchés publics. Les deux parties ont fait valoir au juge que SNC-Lavalin emploie présentement plus de 37 000 employés au Québec et ailleurs dans le monde et qu’il fallait songer à l’impact sur ceux-ci ainsi que sur les actionnaires et les retraités. Les dirigeants qui étaient en place à l’époque des malversations exposées ont tous quitté l’entreprise et celle-ci a adopté un nouveau code d’éthique très contraignant sous la surveillance d’un examinateur indépendant.

« Nous espérons que l’accord de réparation intervenu et approuvé par la Cour nous permettra de tourner la page sur ces évènements datant d’il y a près de 20 ans. Aujourd’hui, nos employés connaissent mieux que quiconque le chemin que nous avons parcouru au cours des dernières années pour doter la société d’un programme d’intégrité de calibre mondial », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction du groupe SNC-Lavalin.

Bonne collaboration avec la police

Le juge a tenu compte du fait que SNC-Lavalin a collaboré à l’enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans cette affaire, en remettant notamment des documents cruciaux qui ont permis de suivre la trace de l’argent.

« Le rapport [avec la police] a été extrêmement positif, cordial et fructueux », a déclaré Me François Fontaine, du cabinet Norton Rose, qui représentait SNC-Lavalin avec son collègue Me Charles-Antoine Péladeau.

La formule de l’accord de poursuite suspendue a bien fonctionné dans ce dossier, ont souligné les procureurs du DPCP, qui disent espérer que d’autres gens d’affaires qui ont eu connaissance de malversations dans leur entreprise puissent y avoir recours en levant la main pour signaler des crimes.

« Combien d’autres devraient venir frapper à nos portes et à celles des corps policiers ? » a demandé Me Patrice Peltier-Rivest, qui représentait la Couronne avec son collègue Me Francis Pilotte.