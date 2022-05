Première randonnée des Hells Angels

Party sous haute surveillance

Des dizaines de Hells Angels du Québec et d’autres provinces canadiennes, et de membres de leurs clubs affiliés ou de soutien, ont convergé vendredi après-midi vers Saint-Charles-sur-Richelieu, sur la Rive-Sud de Montréal, où ils sont réunis ce week-end pour la traditionnelle First Run, c’est-à-dire la première randonnée à moto de la saison.