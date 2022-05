Reconnu coupable d’homicide involontaire au terme de son troisième procès, Paul Evans Gordon Gray a été condamné à 15 ans d’emprisonnement pour avoir poignardé à mort un homme sans défense qui tentait de protéger sa conjointe. Ce « quasi-meurtre », motivé par une dette de 40 $, a détruit la vie de la conjointe du défunt.

Louis-Samuel Perron La Presse

« Je suis morte ce jour-là. J’ai abandonné la vie. J’ai perdu mon appartement. Je m’en fichais. Je voulais mourir. Ma santé s’est effondrée. Je vivais dans la rue. […] En janvier, il m’avait demandé de l’épouser. J’ai tout perdu ce jour-là », a confié Sonya Mihalick dans une lettre coup-de-poing déposée en cour.

« Ça m’a pris six ans, mais j’ai finalement réussi à te rendre la justice que tu mérites », a-t-elle conclu.

La sentence rendue mardi par la juge Lyne Décarie met possiblement fin à une saga judiciaire unique au Canada. Paul Evans Gordon Gray a en effet été acquitté de meurtre par un jury en novembre 2016, puis à nouveau en décembre 2018. En raison d’erreurs de droit, la Cour d’appel a alors imposé un troisième procès au terme duquel l’homme de 43 ans a été reconnu coupable d’homicide involontaire en décembre 2021.

Un quatrième procès n’est toutefois pas impossible, puisque Paul Evans Gordon Gray a fait appel du verdict.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE C’est à cet endroit du square Viger que Paul Evans Gordon Gray a tué la victime

Le crime s’est produit au petit matin, le 27 septembre 2015, au square Viger à Montréal. Depuis quelques jours déjà, Paul Evans Gordon Gray envoyait des messages textes à Sonya Mihalick pour lui réclamer une dette de drogue de 40 $. Accompagné de sa copine, l’accusé s’est présenté au square pour rencontrer Sonya Mihalick et son conjoint Edwin Johnson.

Paul Evans Gordon Gray a alors confronté la femme au sujet de l’argent, puis l’a giflée au visage. Sans poser aucun geste menaçant, Edwin Johnson est intervenu en disant à l’accusé ne pas s’en prendre à sa conjointe. Paul Evans Gordon Gray a alors sauté sur Edwin Johnson et l’a poignardé dans le cou. Un coup à la jugulaire qui s’est avéré fatal.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Edwin Johnson, la victime

Questionné le soir même par sa copine, Paul Evans Gordon Gray lui a déclaré avoir « poignardé un peu » la victime [I stabbed him a little bit]. Sa copine, Tamara Chandler, a d’ailleurs écopé de 18 mois de prison pour complicité après les faits.

Des traits narcissiques

Père de cinq enfants, Paul Evans Gordon Gray présente une longue feuille de route criminelle. Dans les 16 dernières années, il a été détenu pendant environ 11 ans, et n’a jamais été libre pour plus de 18 mois. Selon les experts, il présente des traits narcissiques et antisociaux.

En citant de nombreux facteurs aggravants, la Couronne réclamait 17 ans de détention avec l’obligation de purger la moitié de la peine avant d’être admissible à la libération conditionnelle, alors que la défense demandait une peine clémente de cinq ans de détention.

Selon la juge Décarie, une peine de 15 ans s’impose, puisqu’il s’agit d’un « quasi-meurtre », la catégorie la plus grave d’homicide involontaire. Parmi les facteurs aggravants, la juge relève que la victime n’était ni armée ni menaçante, et tentait simplement de calmer la situation. De plus, le criminel a ensuite quitté la scène pour fuir la police, allant même jusqu’à se raser pour changer d’apparence.

Il lui reste 11 ans et 10 mois à purger en raison du temps passé en détention préventive.

Me Philippe Vallière-Roland a piloté le procès pour le ministère public, alors que l’accusé était défendu par Me Marie-Hélène Giroux et Me Cynthia Payer.