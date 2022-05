Carl Girouard est accusé de deux chefs de meurtre au premier degré et de cinq chefs de tentative de meurtre. Il a admis les crimes, mais plaide qu’il n’est pas criminellement responsable pour cause de trouble mental.

(Québec) Carl Girouard n’était « fort probablement » pas victime d’une psychose au moment d’attaquer sept passants innocents avec son sabre, mais plutôt en train de réaliser une « quête narcissique » pour se venger de cette société qui l’avait rejeté.

Voilà en somme le témoignage qu’a livré jeudi le psychiatre Sylvain Faucher. L’expert de la Couronne conclut qu’il est « fort improbable » que le tueur ait été aux prises avec des idées délirantes le 31 octobre 2020 dans le Vieux-Québec.

Le psychiatre habitué aux expertises légales a détaillé son raisonnement pendant plusieurs heures. Selon lui, Carl Girouard n’a pas évolué au fil des ans comme un schizophrène l’aurait fait.

Et une fois sa « mission » accomplie, les idées délirantes de Girouard sont disparues subitement en détention, ce qui ne cadre pas avec un tel diagnostic.

« Il tasse le mauvais Carl et le mauvais Carl ne revient plus, et cela sans un grain d’antipsychotique encore. Est-ce que c’est possible ? Peut-être, mais pour moi c’est exceptionnel », a expliqué le Dr Faucher.

« J’ai 26 ans de carrière et je n’ai jamais vu ce phénomène survenir. Quand ça survient, c’est qu’il n’y avait pas d’idée délirante ou les idées délirantes venaient d’une substance que la personne avait ingérée. »

Cet élément représente pour cet expert « la plus grande improbabilité, l’élément principal qui ne soutient pas la présence d’une schizophrénie ».

Depuis des jours, des experts de la Couronne et de la défense exposent leurs analyses divergentes au palais de justice de Québec.

Le psychiatre Gilles Chamberland a déjà expliqué au jury pourquoi selon le tueur n’est pas responsable de ses gestes puisqu’il souffrait d’une psychose et était victime d’un délire au moment des faits.

« Historiquement, moi et M. Chamberland on arrive aux mêmes conclusions. Je pense que c’est la deuxième fois seulement qu’on n’est pas d’accord », a noté le Dr Faucher.

Lorsqu’il étudie le parcours de l’accusé, le psychiatre n’arrive pas à percevoir le « glissement » ou le « prodrome » qui sont communs aux schizophrènes.

Girouard n’a pas soudainement changé vers l’âge adulte comme il l’aurait fait avec l’apparition de cette maladie. Il a plutôt continué d’être un être marginal, solitaire, rejeté et fâché contre la société.

Autre pièce maîtresse de sa thèse, le Dr Faucher cite les travaux d’un autre expert de la Couronne, le neuropsychologue William Pothier. Ce dernier a fait passer un test de Rorschach au tueur. Sa conclusion ? Girouard n’avait pas de pensée psychotique.

« Un mode de pensée psychotique apparaît graduellement, mais après ça reste là, qu’il soit traité ou pas. C’est persistant, ça ne va pas disparaître. Même 15 ans plus tard on peut encore voir la pensée psychotique », dit-il.

Le Dr Faucher conclut qu’il est « fort improbable » que Carl Girouard soit schizophrène. Il croit plutôt que l’accusé de 26 ans cherchait une manière de se valoriser, de se mettre au-dessus des êtres communs, des « moutons » comme il les appelait.

« Cette quête narcissique lui permet d’exprimer tous ses ressentiments envers cette société qui l’a rejeté, parce qu’il ne correspondait pas à ses standards, dit-il. Il cherche à se donner une valeur en faisant un être d’exception, en commettant un acte inhabituel et spectaculaire. »

L’avocat de Carl Girouard va procéder au contre-interrogatoire du Dr Faucher vendredi.