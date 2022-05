Carl Girouard est accusé de deux chefs de meurtre au premier degré et de cinq chefs de tentative de meurtre. Il a admis les crimes, mais plaide qu’il n’est pas criminellement responsable pour cause de trouble mental.

Un expert appelé par la Couronne au procès de Carl Girouard affirme que le tueur au sabre ne présente pas plusieurs symptômes liés à la psychose et la schizophrénie.

Frédéric Lacroix-Couture La Presse Canadienne

Le psychiatre Dr Sylvain Faucher a présenté aux jurés, jeudi, son analyse sur l’état mental de l’accusé au moment de commettre ses gestes.

Selon le spécialiste, qui a rencontré l’accusé à deux reprises en mars, Girouard ne présente pas un grand nombre de facteurs relatifs au processus psychotique.

Dr Faucher n’a pas observé dans le fonctionnement de l’homme de 26 ans de « fléchissement » ou de « glissade » qui peuvent mener à la schizophrénie.

« L’idée de tuer n’arrive pas dans un ciel bleu », a déclaré l’expert.

Dans les années précédant son attaque le 31 octobre 2020 dans le Vieux-Québec, qui a fait deux morts et cinq blessés, Girouard « performe au travail » et il est capable de vivre seul en appartement, a décrit le Dr Faucher.

Au niveau relationnel, il n’a noté aucun glissement puisque l’accusé n’a jamais eu d’amis tout au long de sa vie, mais il est capable de nourrir des relations avec des membres de sa famille.

Le Dr Faucher ne croit pas non plus que Girouard souffrait d’idées délirantes et d’hallucinations. Sa « mission » de tuer des gens s’inspirait particulièrement des jeux vidéo qu’il consommait.

L’expert contredit ainsi un des témoins de la défense, le Dr Gilles Chamberland. Ce dernier avait soutenu au procès que l’accusé souffrait de schizophrénie et était en plein délire psychotique au moment du carnage.

Girouard est accusé de deux chefs de meurtre au premier degré et de cinq chefs de tentative de meurtre. Il a admis les crimes, mais plaide qu’il n’est pas criminellement responsable pour cause de trouble mental.

La Couronne tente de démontrer que l’individu était capable de distinguer le bien du mal.

Le Dr Faucher a basé son analyse sur différentes évaluations psychiatriques, des notes et des témoignages prononcés durant le procès.

Il a également mentionné qu’il ne peut conclure que l’accusé est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, mais sans complètement l’écarter.

Certains éléments pointent vers un tel diagnostic, mais les évaluations psychiatriques menées à différentes années sont « incomplètes » et présentent une « photo » au moment des rencontres avec l’accusé, a indiqué le Dr Faucher.