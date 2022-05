Le ministère public accélère le pas dans le dossier d’Ali Ngarukiye. En déposant un acte d’accusation direct la semaine dernière, la Couronne a annoncé être prête à tenir le procès de l’homme accusé d’avoir tenté de tuer le policier Sanjay Vig, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Louis-Samuel Perron La Presse

L’homme de 22 ans fait face à sept chefs d’accusation dans son premier dossier, dont le plus grave est l’accusation de tentative de meurtre par arme à feu à l’égard de l’agent Vig. L’histoire a fait les manchettes en janvier 2021, puisqu’un citoyen sans histoire, Mamadi Camara, avait été injustement accusé de ce crime, avant d’être libéré et innocenté sur toute la ligne quelques jours plus tard.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Ali Ngarukiye

Quinze mois plus tard, la procureure de la Couronne Me Katerine Brabant a déposé un acte d’accusation direct vendredi dernier devant la juge Éliane Perreault. En procédant ainsi, la défense ne peut plus demander la tenue d’une enquête préliminaire. La procureure a indiqué être prête à fixer une date de procès.

La défense attend toutefois la confection d’un nouveau rapport d’expertise sur l’aptitude de l’accusé. L’état mental de l’accusé risque d’être au cœur de cette affaire. Rappelons qu'Ali Ngarukiye avait finalement été déclaré apte à comparaître en février dernier. Un autre rapport psychiatrique avait conclu qu’il n’était pas non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.

Ali Ngarukiye est également accusé d’avoir assassiné un codétenu, alors qu’il était en détention préventive à la suite de son arrestation à Toronto. André Lapierre, la victime, a été retrouvé mort dans la cellule qu’il partageait seul avec Ali Ngarukiye.

Aucune date de procès n’est fixée dans ce second dossier.