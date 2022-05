Une femme qui vient de subir une commotion cérébrale peut devenir « désinhibée sexuellement », a tranché un juge. C’est pourquoi un ex-député libéral a été acquitté lundi d’avoir agressé sexuellement une femme qui venait de reprendre conscience après avoir git au sol. Comme elle lui a pratiquement sauté dessus, André Chenail avait la « croyance sincère » qu’elle consentait aux gestes sexuels.

Louis-Samuel Perron La Presse

« C’est un cas limite », a convenu le juge Joey Dubois, avant d’acquitter l’homme de 75 ans lundi matin, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield. Le consentement sexuel et les conséquences d’une commotion cérébrale sur le comportement d’une femme étaient au cœur de ce procès.

Homme politique connu en Montérégie, André Chenail a été maire de Sainte-Clotilde dans les années 80, puis député du Parti libéral du Québec de Huntington de 1989 à 2007. Cette affaire s’est toutefois déroulée après sa retraite de la vie politique.

Un jour de décembre de 2018, la plaignante se rend chez l’accusé pour recevoir une bouteille de vin pour un service rendu. Les deux se connaissent peu et se sont à peine adressé la parole jusqu’alors. André Chenail offre un verre de vin à la femme et commence à discuter avec celle-ci.

Après avoir bu une première coupe de vin, elle se dirige vers la salle de bain. À son retour, son verre est à nouveau plein. Peu de temps après, elle ne se souvient de rien. Une amnésie quasi complète jusqu’au lendemain, à l’exception d’une image d’André Chenail en train de la pénétrer, alors qu’elle ne peut pas bouger, selon son récit.

À son réveil, la femme est complètement nue, sur le divan, et ses cheveux sont imbibés de vomi. Elle est en état de choc. « I have fun last night », lui dit André Chenail, selon son témoignage. Depuis, elle est certaine d’avoir été droguée par l’ex-député. On lui diagnostique par après une commotion cérébrale.

Comme le souligne le juge Dubois, il n’y a pas de versions « contradictoires » dans cette affaire, puisque les deux parties racontent essentiellement la même histoire. Le juge retient cependant le récit d’André Chenail concernant la période d’amnésie de la plaignante.

Selon l’ancien politicien, la plaignante chute au sol, au point de briser une chaise, alors qu’il est dans une autre pièce. La femme est alors « sans connaissance », selon l’accusé, et ne bouge pas. Il tente de la relever, mais peine à la déplacer. Il la pose sur le divan où elle semble s’endormir. Elle vomit ensuite sur elle-même.

Quand la femme reprend ses esprits, elle demeure plusieurs minutes à la salle de bain. À son retour, la femme n’y va pas par quatre chemins : elle embrasse le septuagénaire, lui enlève son chandail et lui touche le pénis pour l’exciter. Il se jette ensemble sur le divan, et elle ouvre alors ses jambes pour « tenter de se pénétrer elle-même avec le pénis », relate le juge. Bref, l’accusé se « laisse faire ».

Comme il est incapable d’avoir une érection en raison de ses problèmes érectiles, André Chenail est « déçu de décevoir ». La femme tente ensuite de lui faire une fellation, mais ça ne fonctionne pas. Il décide alors de lui faire plaisir par un cunnilingus. Aux yeux d’André Chenail, le consentement de la femme est clair, puisque c’est elle qui a tout initié.

Le juge Dubois a conclu que la plaignante n’a pas consenti de façon libre et volontaire à l’activité sexuelle en raison de sa blessure à la tête. Ce n’est qu’après sa chute que la plaignante a développé un « comportement sexualisant, selon le juge. Ce dernier a toutefois écarté la thèse de la plaignante ait pu être droguée.

« Si elle n’avait pas souffert de commotion, elle n’aurait jamais consenti à avoir une activité sexuelle. Sa commotion a modifié son consentement. Sa blessure l’a privée de sa capacité à choisir », a expliqué le juge Dubois.

Si André Chenail a pu être acquitté, c’est grâce à la défense de « croyance sincère » de consentement. À ses yeux, la plaignante consentait en effet clairement aux activités sexuelles et le démontrait par son comportement.

Pour qu’une telle défense soit retenue, l’accusé ne doit pas avoir fait preuve « d’insouciance ou d’un aveuglement volontaire ». Dans le cas présent, André Chenail savait qu’elle n’était pas ivre, qu’elle venait d’avoir un accident et qu’elle avait eu de la difficulté à reprendre ses esprits.

Selon le juge, une personne raisonnable dans le même contexte n’aurait toutefois pas nécessairement pris des « mesures supplémentaires » pour vérifier le consentement de la plaignante. « Il se peut qu’une personne raisonnable en soit venue à la conclusion que Madame avait repris ses esprits et voulait avoir une relation sexuelle », estime le juge Dubois.

Un expert a témoigné au procès que certaines personnes victimes d’une commotion cérébrale – particulièrement des femmes – présentaient une désinhibition du comportement sexuel à la suite du choc. Selon cet expert, des proches d’une personne venant de subir une commotion cérébrale pourraient même ne pas remarquer de changement chez celle-ci.

« C’est le cas ici », a tranché le juge, en faisant bénéficier l’accusé du doute raisonnable.

Me Kim Émond a représenté le ministère public, alors que Me Nadine Touma a représenté l’accusé.