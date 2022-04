Dix ans après le printemps érable

Nouvelle poursuite civile contre « matricule 728 »

Un ancien manifestant du printemps érable vient d’intenter une poursuite au civil pour 122 500 $ contre la police et Stéfanie Trudeau, aussi connue sous le nom de « matricule 728 ». Dix ans plus tard, il les accuse respectivement de l’avoir tabassé et aspergé de poivre de Cayenne.