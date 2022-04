White-B, l’un des visages du rap québécois depuis quelques années, a été condamné à deux ans moins un jour de prison mercredi pour avoir pointé une arme à feu sur un travailleur de la construction pour une banale histoire de chihuahua. Le juge a fermement dénoncé les effets « extrêmement sérieux » de la violence par arme à feu.

Louis-Samuel Perron La Presse

William Thériault La Presse

De son vrai nom David Bouchard-Sasseville, le rappeur du collectif 5Sang14, a reçu sa sentence au téléphone depuis une prison ontarienne mercredi, au palais de justice de Montréal. Le rappeur en pleine ascension purge en effet depuis février une peine de deux ans de détention pour d’autres accusations de possession d’arme à feu et de marchandisation de services sexuels. Les déboires judiciaires de White-B n’ont étonnamment jamais été publicisés.

White-B est connu sur la scène du hip hop québécois depuis 2017. Il a fait paraître quatre albums, rempli des salles un peu partout au Québec et accumulé plusieurs millions d’écoutes sur différentes plateformes. Dans certains de ses vidéoclips, il s’affiche sans gêne avec des armes à feu. La violence et la culture de la drogue sont également imprégnées dans ses chansons.

« J’ai une carrière fructueuse qui me rapporte beaucoup d’argent », a d’ailleurs affirmé White-B, alors que le juge l’interrogeait sur son métier.

Il chante d’ailleurs en duo avec Loud dans le plus récent single du poids lourd du rap québécois, paru le mois dernier. Contacté par La Presse, Loud n’a pas souhaité commenter.

David Bouchard-Sasseville a plaidé coupable en novembre dernier à une accusation de possession d’une arme à feu chargée. Selon la preuve présentée à l’enquête préliminaire, le Montréalais de 27 ans s’en est pris pour des broutilles à un ouvrier qui circulait en camion pour travailler dans une ruelle de Montréal en août 2019.

« Aïe, mon chien ! », entend crier la victime. En sortant de son camion, le cimentier aperçoit un petit chihuahua sortir des buissons. David Bouchard-Sasseville débarque alors en lui reprochant d’avoir presque tué son chien. « Il lui crie des bêtises, qu’il va le tuer », résume le jugement sur la citation à procès.

Le cimentier sort alors ses outils pour se mettre au travail, quelques mètres plus loin. L’ouvrier aperçoit le rappeur avec une roche à la main, près de son camion, et retourne le voir pour interpeller le criminel. White-B sort alors de sa poche une arme décrite par la victime comme un « petit revolver à baril noir ».

« Lorsqu’il montre son arme, [l’accusé] déclare : "Ça, penses-tu que c’est un faux ?". Moins de cinq pieds le séparent de [la victime] qui, à ce moment-là, craint de se faire "tirer dessus" », relate le jugement sur l’enquête préliminaire. Précisons que l’accusé n’a pas reconnu sa culpabilité à une accusation d’utilisation d’arme à feu.

« C’est une expérience traumatisante pour les victimes de se faire pointer une arme à feu. Ce n’est pas une façon de régler des différends. C’est extrêmement aggravant », a insisté le juge Manlio Del Negro mercredi matin.

Le juge a d’ailleurs tenu à dénoncer le fléau de la violence par arme à feu à Montréal, alors qu’on observe une recrudescence de cette criminalité. « Ça devient un problème social, un problème pour les jeunes, un problème de société qui a des effets extrêmement sérieux », a affirmé le juge Del Negro.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Les proches et le gérant de White-B, de son vrai nom David Bouchard-Sasseville, ont assisté à la sentence au palais de justice de Montréal mercredi matin.

En apprenant pendant l’audience que l’accusé était un populaire rappeur, le juge a rappelé que nombreux rappeurs étaient impliqués dans des « confrontations avec des armes à feu ».

« Celui qui vit par l’épée meurt par l’épée. Réfléchissez à ce dicton pendant votre temps en prison », a lancé le juge à l’accusé.

David Bouchard-Sasseville a présenté ses excuses à la victime et a répété avoir fait des « erreurs », alors qu’il était un « jeune adulte ». Il s’est ainsi dit « prêt à payer le prix » pour ne plus jamais retourner en prison. « J’ai grandi, j’ai maturé, j’ai changé », a-t-il assuré.

Mais après avoir fait preuve de certains remords, le rappeur s’est ensuite targué d’être parmi les artistes les plus populaires à Montréal. « Je fais les plus grands festivals, je fais les Francofolies. J’ai sold out le Métropolis, j’ai sold out le Club Soda, j’ai sold out à Québec et à Sherbrooke. La prochaine étape était d’aller en France pour grandir ma carrière », a raconté le rappeur.

La peine de deux ans de prison, moins un jour, imposée par le juge est relativement clémente. Il s’agit toutefois d’une suggestion commune des avocats que le juge pouvait difficilement refuser. La procureure de la Couronne, Me Christine Desjarlais, a évoqué les possibles recours de l’accusé en vertu de la Charte pour justifier une telle peine.

Appelé à commenter, le directeur de Joy Ride Records, maison de disque de White-B, n’a pas voulu se prononcer sur l’avenir de son client. « Je n’ai pas encore tous les éléments de l’histoire. Je vais prendre une décision à tête reposée », a affirmé Carlos Munoz à La Presse.