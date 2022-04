Carl Girouard est accusé de deux meurtres au premier degré et de cinq tentatives de meurtre.

(Québec) Le tueur au sabre du Vieux-Québec a rompu le silence mercredi pour raconter au jury comment il devait tuer coûte que coûte, qu’une « mission » meurtrière l’obsédait depuis des années et qu’il mélangeait le monde réel et les jeux vidéo.

Gabriel Béland La Presse

« J’étais pogné avec ma mission dans ma tête », a lancé Carl Girouard au palais de justice de Québec. « Il fallait que je tue des gens dans ma mission. »

Plus tôt mardi, la mère de l’accusé a raconté l’enfance mouvementée de son fils, aux comportements « inquiétants », qui n’avait pas d’amis et a rencontré des psychologues dès l’école primaire.

Carl Girouard a confirmé avoir été un enfant « tannant ». Il a été médicamenté pendant un an et demi. Puis vers 15 ans, il dit avoir découvert les jeux vidéo d’épées.

« Je mélangeais le monde des jeux vidéo avec le monde réel, dit-il. J’étais en train d’associer mon jeu vidéo au monde réel et me dire qu’on devrait vivre comme dans les jeux vidéo. »

« C’était toujours des jeux vidéo avec de la violence, des combats, des armes blanches. Les jeux avec des armes à feu, c’était seulement pour du divertissement, je prenais ça moins au sérieux », a raconté celui qui aimait particulièrement le jeu For Honor.

À mesure que les jeux vidéo ont pris de la place dans sa vie, le tueur a commencé à se désintéresser de l’école. Puis, il a raconté qu’en 2014, vers 17 ou 18 ans, une mission est née dans sa tête.

« J’avais un personnage dans ma tête », a-t-il dit. « Cette mission était de la plus haute importance. Il fallait que ce soit accompli à tout prix. Ce n’est pas une envie, c’est un devoir. »

Il ne parlait de cette « mission » à presque personne. Mais le tueur a raconté qu’il croyait dur comme fer à l’existence « d’alter ego », des individus « courageux » comme lui qui existaient de par le monde et qui seuls pourraient comprendre ses actes.

Il avait l’intention de mourir dans sa quête. « Après ma mort, les alter ego poursuivraient ma mission qui était de changer le monde pour le mieux. C’est pour ça qu’il fallait établir le chaos pour faire un nouveau monde », a raconté Carl Girouard dans la salle d’audience.

Le tueur a choisi le Vieux-Québec, car « il y a des statues, un décor ancien, comme dans les jeux vidéo ». « La pleine lune, le soir de l’Halloween, le Vieux-Québec… tout ça était pour alerter mes alter ego », a-t-il ajouté.

Il rêvait d’un monde nouveau, l’actuel comportant selon lui « trop d’autos », « trop de gens ». « Les gens ne se disent pas salut » et « s’habillent d’une façon normale », ce qui dénote selon lui un manque de liberté.

Carl Girouard a attaqué plusieurs innocents le 31 octobre 2020 avec un sabre acheté en ligne. Il a tué deux passants et en a blessé cinq autres. Une victime a perdu un doigt, une autre a été scalpée.

L’état mental de Carl Girouard se retrouve au cœur du procès. L’homme de 26 ans a reconnu être l’auteur du carnage. Il plaide toutefois la non-responsabilité pour cause de troubles mentaux.

Sa mère témoigne

Carl Girouard doit subir un contre-interrogatoire de la Couronne plus tard mercredi. Il est le deuxième témoin appelé par la défense, la première étant sa mère.

« Dès la maternelle, on a constaté qu’il avait des comportements inappropriés pour son âge. Il courait après les filles de sixième année pour les embrasser », a expliqué Monique Dalphond mercredi matin

Le petit Carl « mangeait ses mines de crayon », a été banni de l’autobus scolaire parce qu'« il donnait des jambettes, voulait se battre avec les garçons ». À la demande de son école, il voit un psychologue dès la troisième année du primaire, puis un pédopsychiatre qui fait comprendre à la mère que Carl « est très inquiétant et que je devrais m’inquiéter ».

Pendant un an et demi, l’enfant prendra du Concerta, un médicament souvent prescrit pour le trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Il décide d’arrêter d’en prendre à cause des effets secondaires, ce que sa mère accepte.

Puis, en 2014, lorsqu’il a 18 ans, l’accusé se procure des cartes de crédit et commence à acheter des costumes de samouraï et des katanas. Il part en appartement en octobre 2019, puis s’isole complètement.

« Ça fait des années qu’il ne va pas bien, mon fils », a lancé la mère aux jurés.

En contre-interrogatoire, le procureur de la Couronne a rappelé à la mère de Carl Girouard la déclaration qu’elle avait faite à la police au lendemain de la tuerie. Mme Dalphond avait vu son fils le 30 octobre, soit la veille du carnage. « Il était de super bonne humeur, ça allait très bien », avait-elle déclaré aux policiers.

La Couronne a insisté sur ce passage, qui indique selon elle que Girouard semblait bien au moment de passer à l’acte. La mère a répondu qu’elle était troublée au moment de parler aux policiers et que sa réponse alors n’était pas complète.

« Ça faisait deux heures que j’avais somnolé sur le sofa, mes idées n’étaient pas claires. Il était cerné, il avait le teint jaune », a avancé Mme Dalphond.