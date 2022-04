Christopher Ferreyra, 15 ans, a été vu pour la dernière fois le 8 février dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, où il réside. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite la collaboration du public pour le retrouver.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Le jeune homme a les yeux et les cheveux noirs. Il mesure 170 cm (5 pi 7 po) et pèse 60 kg (132 lb), précise le SPVM dans un communiqué. Il portait un manteau noir à capuchon bordé de fourrure, un pantalon foncé et des bottes noires avant sa disparition.

« Sa famille craint pour sa sécurité », ajoute le corps policier.

Jusqu’à récemment, les proches de Christopher Ferrayra avaient de ses nouvelles régulièrement, sans toutefois être en mesure de le localiser, a expliqué dans un entretien téléphonique Mariane Allaire Morin, du SPVM. « Mais depuis peu, il n’y a plus de collaboration de sa part », menant à la publication de l’avis de recherche, a-t-elle indiqué sans préciser la date de l’interruption des échanges.

Le SPVM invite toute personne ayant de l’information sur cette disparition à composer le 911 ou à entrer en contact avec son poste de quartier.