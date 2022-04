« Il gigotait beaucoup et criait de douleur »

Le jeune homme qui aurait été poignardé par le mafioso Nicola Spagnolo en août 2020, dans le Vieux-Montréal, « était en crise, gigotait beaucoup, criait de douleur et affichait une lacération par laquelle sortaient ses intestins ».

Daniel Renaud La Presse

C’est ce qu’a raconté l’un des premiers policiers arrivés sur les lieux, au jour 3 du procès devant juge seul de Spagnolo, accusé de voies de fait graves. Ce dernier aurait poignardé un jeune homme – dont on doit taire l’identité – à la sortie d’un bar, à la suite d’une dispute, dans la nuit du premier au deux août 2020.

Le policier Alexis Nadeau, qui n’avait alors pas encore deux ans d’expérience au SPVM, patrouillait dans le PDQ 21, dans la nuit du premier au deux août, lorsqu’il a reçu à 2 h 18 un appel pour un homme poignardé à l’angle des rues Saint-François-Xavier et Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal.

À son arrivée sur les lieux quelques minutes plus tard, l’agent Nadeau a installé des banderoles pour établir un périmètre de sécurité. L’un de ses collègues était déjà penché sur la victime et maintenait une pression sur sa blessure.

« La victime était torse nu. Le jeune homme était en crise, il gigotait beaucoup des bras et des jambes. Il criait et se plaignait de douleur », a témoigné l’agent Nadeau.

« Il y avait beaucoup de sang qui sortait de sa blessure. Je voyais que ses intestins étaient un peu sortis de sa lacération », a poursuivi le policier.

À 2 h 34, les paramédicaux d’Urgences Santé mettaient déjà la victime à bord de leur ambulance. Le policier Nadeau est monté à bord de celle-ci pour accompagner la victime. Il a posé des questions au jeune homme, pour tenter d’avoir une description du suspect, mais il n’était pas coopératif.

« Il continuait de crier et de gigoter. Il avait des torsions de douleurs et était en état de crise. Tout ce que j’ai noté, c’est qu’il m’a dit : “C’était un vieux crisse de riche” et “Je n’en reviens pas qu’il m’ait stabbé” », a rapporté le policier.

La victime est arrivée à l’Hôpital Général de Montréal à 2 h 40, six minutes après avoir été montée à bord de l’ambulance.

« Lorsqu’il est arrivé à l’hôpital, il a aussitôt été pris en charge par le personnel et amené dans la salle de choc. À 3 h 17, le docteur nous a dit que l’opération s’était bien déroulée et qu’il n’y avait plus de danger pour sa vie », a conclu l’agent Nadeau.

La victime a témoigné par visioconférence mardi et mercredi. Elle se trouve actuellement en Asie, à 12 heures de décalage, et mercredi, son contre-interrogatoire a fini à 15 h 30, heure du Québec, donc à 3 h 30 du matin pour elle.

Le procès est présidé par le juge Yves Paradis de la Cour du Québec. La poursuite est assurée par Me Matthew Ferguson alors que Me Danièle Roy défend Nicola Spagnolo.

