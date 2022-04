La police de Gatineau a annoncé mercredi l’arrestation d’un jeune adolescent en lien avec des menaces proférées envers une école secondaire. Les autorités enquêtent également sur d’autres propos menaçants formulés à l’endroit d’un deuxième établissement scolaire.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est mardi, en milieu d’après-midi, que le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) dit avoir reçu une plainte concernant des menaces contre l’école secondaire du Versant, à Gatineau. D’après les enquêteurs, les messages concernés, dont la tenue n’a pas été révélée, « auraient été transmis à une personne fréquentant l’établissement scolaire, qui a immédiatement alerté le service de police ».

Des démarches d’enquête ont ensuite permis de procéder la nuit dernière à l’arrestation d’un adolescent, considéré comme un suspect. Le jeune homme, qui fréquente l’école du Versant, a ensuite été rencontré par des enquêteurs, avant d’être libéré sous promesse de comparaître et de conditions à respecter. Des accusations devraient être portées contre lui prochainement, en Chambre de la jeunesse.

La police gatinoise confirme aussi avoir entamé une seconde enquête suivant le dépôt d’une autre plainte, mardi, en lien avec des propos menaçants contre l’école secondaire de l’Île. Aucun suspect n’a encore été arrêté, mais l’investigation se poursuit.

Si les deux évènements peuvent sembler « similaires », le SPVG dit « traiter ces dossiers séparément puisque les éléments d’enquête recueillis jusqu’à présent ne permettent pas de faire des liens entre eux ».

« Ces dossiers sont pris très au sérieux. […] Le SPVG comprend que de telles menaces puissent entraîner des inquiétudes dans la population en général, mais plus spécifiquement chez les personnes fréquentant les différents établissements scolaires de Gatineau, et ce, que leur établissement respectif ait été visé par les menaces ou non », insistent toutefois les autorités.

Ainsi, par mesure préventive et pour rassurer la population, le corps policier assure avoir déployé « des effectifs supplémentaires aux abords des établissements visés par les propos menaçants », en plus de porter « une attention particulière à l’ensemble des lieux d’enseignement » sur le territoire de Gatineau.

D’ailleurs, toute personne détenant une information pertinente en lien avec ces deux dossiers est invitée à contacter la police gatinoise dès que possible, en composant le 819-243-4636, option 5. Un traitement confidentiel pourra vous être assuré.