Un homme aurait été tué par son fils après un conflit familial survenu mardi soir à Montréal, dans l’arrondissement de Ville-Marie. Le suspect âgé de 28 ans a été arrêté dans la nuit quelques heures après les faits.

Mayssa Ferah La Presse

La police s’est rendue vers 21 h 30 dans l’appartement du défunt, situé sur la rue Logan, non loin de la rue Poupart.

On localise sur place un homme de 75 ans. Il était seul, inconscient et blessé par arme blanche. Son décès est constaté malgré plusieurs manœuvres de réanimation.

« On parle d’un possible conflit intra-familial entre un père et son fils, mais les circonstances précises entourant le meurtre restent à être déterminées », précise l’agente Gabriella Youakim, porte-parole du corps policier.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Il s’agit du huitième homicide à survenir sur le territoire du SPVM cette année.

Selon nos informations, le septuagénaire habitait seul dans ce logement. Son fils, qui n’est pas connu des services de police, le visitait plusieurs fois par mois.

Le présumé meurtrier a été retrouvé seul dehors au cours de la nuit. C’est vers 3 h qu’il a été interrogé par les enquêteurs. Ils ont alors déterminé qu’il s’agissait d’un meurtre.

Il s’agit du huitième homicide à survenir sur le territoire du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) cette année.

Le suspect doit comparaître mercredi après-midi au palais de justice de Montréal.