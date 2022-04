Trois suspects mineurs accusés d’avoir agressé sexuellement plusieurs jeunes filles ont été arrêté mercredi matin à Mercier et à Châteauguay. Ils auraient diffusé l’été dernier des images et vidéos sexuellement explicite impliquant certaines victimes.

Mayssa Ferah La Presse

Les séquences filmées et enregistrées à l’insu des jeunes étudiantes du secondaire ont circulé via l’application Snapchat tout au long de l’été dernier.

Selon nos informations, il y aurait cinq victimes âgées entre 13 à 15 ans, dont quatre fréquenteraient la même école.

Les jeunes suspects âgés de 17 ans ont été arrêtés au terme d’une longue enquête entamée en septembre dernier. L’un d’entre eux a été intercepté par la police devant la polyvalente de Châteauguay que fréquentent plusieurs des victimes mercredi matin.

« Ça a circulé dans toute l’école. Les jeunes filles étaient démolies », affirme un membre du personnel de l’école, non autorisé à parler aux médias sous peine de représailles.

Jusqu’à tout récemment, l’un des suspects allait toujours à la même école qu’une jeune victime, selon nos sources policières. Les deux s’y croisaient régulièrement.

Selon nos informations, certaines victimes ont changé d’école après la diffusion des vidéos.

Les trois jeunes hommes arrêtés plus tôt ce matin sont accusés d’agression sexuelle, de production, possession et publication de pornographie juvénile.

L’un des trois suspects est également accusé d’avoir incité une mineure à produire du contenu intime sous la menace, de la forcer à publier du contenu intime et d’avoir volé du matériel informatique appartenant à l’école.

Les crimes auraient été commis entre le 28 juin et le 17 septembre dernier.

« Il n’est pas dans nos habitudes de commenter les situations spécifiques. Je peux toutefois vous informer que la situation mentionnée s’est produite durant l’été », a expliqué Hélène Dumais, du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries.

Elle n’a pas donné de détails sur les mesures prises par la direction pour gérer la situation. On ignore si des sanctions ont été appliquées par la direction de l’école, qui avait été mise au courant des gestes allégués.

« Aussitôt que nous sommes informés d’une situation comme celle décrite, nous la traitons avec diligence et veillons à ce qu’une enquête soit réalisée et que les protocoles appropriés soient enclenchés. De même, nous agissons en toute collaboration avec le service de police du territoire concerné », a toutefois assuré Mme Dumais par courriel.

L’enquête a débuté à la fin du mois de septembre.

La police de Mercier s’est chargée du dossier car les suspects y habitent et les crimes y auraient été commis.

« La Sûreté du Québec (SQ) a assisté le Service de police de la Ville de Mercier dans cette affaire, mais uniquement pour la portion technique de l’enquête », a expliqué Vincent Lanctôt, porte-parole du corps policier.