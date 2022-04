(Québec) Trois victimes ont raconté, mardi, au palais de justice de Québec, tout ce qu’elles ont vécu aux mains de Carl Girouard le soir de l’Halloween 2020.

Caroline Plante La Presse Canadienne

Ce soir-là, Rémy Bélanger fait une simple promenade dans le Vieux-Québec. Vers 22 h 20, il est près du Château Frontenac, lorsqu’un homme déguisé se dirige vers lui, une épée à la main.

Croyant d’abord à la blague, M. Bélanger choisit d’ignorer l’homme. Il le voit ensuite lever son sabre et sent des coups qui lui sont portés à la tête, à la main et dans le dos.

M. Bélanger a expliqué au jury avoir crié à l’aide, en français et en anglais. Mais le voyant approcher couvert de sang, deux personnes se sont enfuies, a-t-il témoigné.

Il parvient tout de même à se rendre au Château Frontenac, où des employés lui viennent en aide. Comme il est musicien, et que ses doigts sont sectionnés, les médecins l’envoient se faire soigner à Montréal.

De retour à Québec, Rémy Bélanger est hospitalisé pendant deux semaines, puis il passe trois mois à l’institut de réadaptation.

Le jury a également entendu les témoignages de Pierre Lagrevol et de son amie Lisa Mahmoud. Le 31 octobre, ils marchent dans le Vieux-Québec lorsqu’ils croisent un homme vêtu de noir d’apparence « très calme ».

Selon M. Lagrevol, l’homme reste muet et semble « très serein » alors qu’il leur assène méthodiquement, de façon réfléchie, des coups d’épée. M. Lagrevol se fait lacérer le crâne et l’épaule.

Il n’y avait pas de rage dans son visage ? a voulu savoir l’avocat de la défense, Me Pierre Gagnon. Ses yeux n’étaient pas froncés ? « Non, il n’était pas en mode choqué », a répondu Pierre Lagrevol.

Rappelons que Girouard a déjà admis avoir tué deux passants innocents avec un sabre ce soir-là, et reconnaît en avoir blessé cinq autres. Mais il plaide la non-responsabilité pour cause de troubles mentaux.

Un témoin d’âge mineur a déclaré mardi, en réponse à une question de Me Gagnon, avoir vu le tueur « gambader » en s’approchant de ses victimes. Il semblait y « prendre plaisir ».

De son côté, Lisa Mahmoud a témoigné devant le jury avoir souri à Carl Girouard, qu’elle pensait déguisé pour l’Halloween, avant de recevoir 13-14 coups d’épée.

Se débattant, elle lui a crié : « Qu’est-ce que tu es en train de faire ? » Son agresseur n’aurait rien dit. « Il allait me mettre son sabre dans la nuque. » Pierre Lagrevol et elle parviendront finalement à s’enfuir.

Mardi, la Couronne a aussi lu des déclarations écrites d’autres témoins, dont le conjoint de Suzanne Clermont, assassinée le 31 octobre 2020.

Le juge Richard Grenier, de la Cour supérieure, a dit apprécier les efforts des avocats visant à accélérer les procédures, en pleine sixième vague de COVID-19.

La semaine dernière, deux jurés ont été déclarés positifs au virus. Le jury s’est donc retrouvé avec 10 membres, soit le seuil minimal pour éviter un avortement de procès.

Le juge Grenier avait suspendu le procès jusqu’à mardi. En matinée, il a confirmé la présence de 11 jurés et intimé les parties à reprendre « comme si rien ne s’était passé ».