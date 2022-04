L’homme qui avait travaillé pendant 28 ans comme serveur s’était vu retirer un de ses trois quarts de travail, lui qui travaillait normalement les lundis, mardis et mercredis. Le quart du mercredi, qui lui avait été enlevé, constituait 50 % de sa paie.

Un serveur jugé « trop vieux » a gain de cause

(Montréal) Un homme, serveur dans un bar, qui alléguait avoir été poussé vers la sortie parce qu’il était le seul employé masculin et qu’il était plus âgé, vient d’obtenir gain de cause devant le tribunal.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Le Tribunal administratif du travail a accueilli sa plainte et ordonné au bar de l’indemniser.

L’homme qui avait travaillé pendant 28 ans comme serveur s’était vu retirer un de ses trois quarts de travail, lui qui travaillait normalement les lundis, mardis et mercredis. Le quart du mercredi, qui lui avait été enlevé, constituait 50 % de sa paie.

Selon lui, sa patronne lui avait expliqué sa décision en lui disant qu’il était trop vieux et qu’elle préférait mettre à l’horaire une jeune serveuse pour augmenter ses ventes.

Devant le tribunal administratif, la patronne avait affirmé avoir agi ainsi parce que ses ventes étaient trop faibles et qu’elle voulait augmenter ses profits.

« Désemparé et mécontent », le serveur avait démissionné en octobre 2019.

Il avait déposé une plainte, arguant un congédiement déguisé, à cause de cette modification substantielle à son horaire de travail, qui avait eu des conséquences sur sa paie.

Le Tribunal administratif du travail vient d’accueillir sa plainte. Il a ordonné au bar de lui verser, à titre d’indemnité, d’ici 10 jours, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement du 22 mai 2019, le tout avec intérêt.