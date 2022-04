(Montréal) L’homme qui a été atteint par balle dans le secteur de la Petite Italie, samedi soir à Montréal, a succombé à ses blessures.

La Presse Canadienne

La victime, âgée de 46 ans, a rendu l’âme à l’hôpital. Son identité n’a pas été dévoilée dans l’immédiat.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) enquête donc sur le 7e meurtre à survenir sur l’île de Montréal depuis le début de l’année.

Les policiers avaient été appelés samedi, vers 22 h 55, à l’intersection du boulevard Saint-Laurent et de la rue Jean-Talon, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pour des coups de feu.

À leur arrivée, ils y ont trouvé un homme blessé par balle au haut du corps, dans un état critique.

« Pour le moment, il n’y a aucune arrestation », a reconnu l’agente Gabriella Youakim, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

« Un périmètre a été érigé et les enquêteurs devront déterminer les causes et circonstances de l’évènement. L’unité canine a aussi été demandée sur les lieux », a-t-elle précisé.