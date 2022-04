La police de Montréal a annoncé mercredi avoir procédé à l’arrestation d’un sexagénaire en lien avec le braquage d’un bureau de change, au centre-ville, au début d'avril. Tout près de 200 000 $ en « différentes devises » ont alors été dérobés, à l’aide d’une arme à feu.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Dans un communiqué, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) confirme en effet avoir interpellé Nelson Béland, âgé de 67 ans, dans son domicile de Mirabel. Son arrestation a eu lieu 48 heures après le crime, qui s’est produit le 3 avril dernier.

Connu des policiers, l’homme a comparu dans les jours suivants au palais de justice de Montréal. Il fait aujourd’hui face à quatre chefs d’accusation : avoir commis un vol qualifié, avoir utilisé une « fausse arme à feu » dans le cadre d’un vol, avoir « séquestré, emprisonné ou saisi de force » un employé du bureau de change et avoir possédé plus de 5000 $ obtenus grâce à un vol.

Selon le récit offert par les enquêteurs, l’affaire s’est déroulée 9 h 30, le 3 avril dernier, dans un bureau de change situé à l'angle des rues Peel et Sainte-Catherine Ouest. Un homme « menaçant » et « armé d’un pistolet » est entré dans le commerce peu après l’ouverture. Il a rapidement ordonné à l’employé sur place de « désactiver le système d’alarme et d’ouvrir le coffre-fort ».

« Après s’être emparé du butin, le suspect ordonne à l’employé de se coucher au sol et de compter jusqu’à 100. Il en profite alors pour prendre la fuite en courant. Il n’y avait pas de client à l’intérieur du commerce au moment du crime », relate aussi la police montréalaise.

Celle-ci précise que les perquisitions qui ont été menées au domicile de l’accusé ont depuis « permis de récupérer 75 % de l’argent subtilisé », soit environ 150 000 $.

Nelson Béland est toujours détenu, puisque la Couronne s’est opposée à sa remise en liberté. Il reviendra devant la Cour le 14 avril en vue de son enquête sur remise en liberté.

Toute personne qui détiendrait une information pertinente en lien avec ce dossier est invitée à contacter le 911 ou encore son poste de quartier, dès que possible. Le centre confidentiel et anonyme d’Info-Crime Montréal peut également être joint au 514-393-1133. Un formulaire de signalement peut par ailleurs être rempli en ligne.

Avec Louis-Samuel Perron