Attaque au sabre dans le Vieux-Québec

Carl Girouard avait fait part de son plan en 2014

(Québec) L’auteur de l’attaque au sabre qui a fait deux morts dans le Vieux-Québec un soir d’Halloween avait fait part de son plan dès 2014, six ans avant de passer à l’acte, et avait même déjà un costume et une épée en sa possession.