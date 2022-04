Le responsable de la sécurité de Pauline Marois lors de l’attentat du Métropolis se dit toujours satisfait, dix ans plus tard, du travail de son équipe et du service des renseignements de la Sûreté du Québec (SQ), même s’il n’a pas été mis au courant des six menaces lancées contre la première ministre le soir du vote.

« La menace de Bain était imprévisible et irrationnelle. Il n’a pas donné de signe précurseur », s’est défendu le sergent Frédéric Desgagnés lundi matin, alors qu’il témoignait au procès civil intenté contre la SQ et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) par quatre survivants de l’attentat. Ceux-ci réclament 600 000 $ pour les traumatismes subis en raison de la sécurité déficiente.

Le sergent Desgagnés occupe aujourd’hui les mêmes fonctions de chef d’équipe de la garde rapprochée du premier ministre qu’il occupait le 4 septembre 2012, lorsque Richard Henry Bain a tué Denis Blanchette et blessé gravement Dave Courage à l’extérieur du Métropolis.

Si plusieurs de ses supérieurs ont témoigné la semaine dernière au procès, c’est le sergent Desgagnés qui était le patron sur le terrain, le soir de l’attentat. C’est ainsi lui qui a « validé le plan de sécurité » sur les lieux. C’est aussi lui qui s’est empressé d’évacuer Pauline Marois sur la scène lorsqu’il a entendu une détonation. Sur le coup, il a toutefois cru qu’il s’agissait du « canon à confettis » lancé trop tôt.

Essentiellement, la SQ a suivi son protocole de sécurité pendant l’évènement, selon le sergent Desgagnés. Pauline Marois était protégée par quatre gardes du corps, deux autres s’occupaient de son mari, huit agents de « l’équipe précurseur » protégeaient les lieux et une poignée de policiers des services de renseignement se mêlaient dans la foule pour détecter une menace. Un total d’environ une vingtaine de policiers.

Parmi ceux-ci, un agent était positionné à l’intérieur devant la porte arrière du Métropolis. Or, personne ne protégeait cette porte à l’extérieur, même s’il s’agissait du « chemin de fuite » de la première ministre en cas d’urgence. C’est justement là que Richard Henry Bain a ouvert le feu sur les techniciens de scène agglutinés dans les escaliers.

« On n’a pas jugé nécessaire. Normalement, c’est assuré par le périmètre extérieur », s’est défendu le sergent Desgagnés. C’était donc au SPVM de s’assurer de protéger l’extérieur du bâtiment, estime-t-il. Selon plusieurs témoins, il n’y avait aucun policier dans ce secteur pour barrer le chemin du tireur, pourtant vêtu d’une robe de chambre et d’une cagoule.

Aucun policier de la SQ ne protégeait également le véhicule de fuite de Pauline Marois, un véhicule banalisé. « Ce n’était pas coutume de laisser quelqu’un dans le véhicule », a expliqué le sergent Desgagnés.

Le chef de la sécurité a seulement été informé après l’attentat des six menaces lancées contre Pauline Marois entre 16 h 30 et 20 h 30. Deux d’entre elles provenaient des réseaux sociaux. « Advenant une menace imminente visant le haut dignitaire, je vais être mis au courant. Mais si c’est non fondé, ou pas immédiat, je ne serai pas informé », a-t-il expliqué.

Dave Courage « souffre » toujours

Dix ans après avoir frôlé la mort, Dave Courage ne fait toujours que « survivre » au quotidien. « Je souffre chaque jour, je fais avec, je ne suis pas le seul qui souffre. J’essaie de rester positif. Je suis là pour eux, et eux sont là pour moi », a-t-il confié en mêlée de presse en marge du procès.

Dave Courage a été atteint par la même balle qui a coûté la vie à Denis Blanchette. Son monde s’est écroulé ce soir-là. Même s’il ne fait pas partie du recours actuel, Dave Courage tenait à être présent pour assister au procès afin de « supporter » ses amis techniciens.

« Ce sont tous mes frères, on est une famille de techniciens. Je suis venu ici pour les supporter moralement, pour être là pour eux autres », a-t-il expliqué. La poursuite intentée par Dave Courage contre le gouvernement s’est réglée hors cour il y a quelques années.