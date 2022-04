Meurtres de deux lieutenants de la mafia

Dominico Scarfo déclaré coupable

À l’issue de délibérations qui auront duré 19 jours et qui auront été marquées par quelques rebondissements, les jurés au procès de Dominico Scarfo ont reconnu lundi ce dernier coupable d’avoir comploté les meurtres et d’avoir tué les lieutenants de la mafia montréalaise Lorenzo Giordano et Rocco Sollecito en 2016.