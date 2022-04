(Sainte-Hénédine) Une enquête est en cours concernant un incendie mortel survenu à Sainte-Hénédine, en Beauce.

La Presse Canadienne

Les services d’urgence ont été avisés samedi, vers 3 h 45, qu’une résidence était ravagée par les flammes sur la route Sainte-Thérèse, dans cette petite municipalité de 1400 habitants de la région de Chaudière-Appalaches.

« Au début, le résidant de l’endroit manquait à l’appel, mais le corps a été retrouvé ce matin dans les décombres », a indiqué la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

La victime est bien le propriétaire des lieux, un octogénaire, a confirmé la porte-parole de la SQ Hélène St-Pierre en après-midi. On ignore, pour le moment, ce qui a provoqué l’incendie.

« On a une enquête qui est en cours, avec des enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec et le service de l’identité judiciaire et des techniciens en scène d’incendie qui sont sur place pour procéder à l’analyse de la scène », a précisé la sergente Dorsainville.

L’enquête de la SQ se poursuit.