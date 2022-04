Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver Nasserrudin Hamidinia, qui manque à l’appel depuis vendredi soir.

Florence Morin-Martel La Presse

L’homme de 64 ans a été vu pour la dernière fois dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, vers 21 h 30. Les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité.

M. Hamidinia a la peau blanche et le teint basané. Il mesure 170 cm (5’7’’) et il pèse 65 kg (145 lb). Il a les yeux bruns et les cheveux noirs. Il parle français.

La dernière fois qu’il a été vu, Nasserrudin Hamidinia portait une veste rouge, un pantalon de sport noir et des souliers bleus.

Toute personne possédant des informations concernant cette disparition peut les transmettre au SPVM en contactant la ligne Info-Crime Montréal, au 514 393-1133.