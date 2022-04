Deux hommes ont été grièvement blessés tôt samedi matin à Montréal, après avoir percuté en voiture un terre-plein ainsi qu’un lampadaire.

Florence Morin-Martel La Presse

Le conducteur âgé de 33 ans roulait en direction nord sur le boulevard Pie-IX, avec un passager de 34 ans à bord, lorsqu’il a perdu le contrôle, vers 6 h 20. À l’intersection de la rue de Charleroi, il a d’abord percuté le terre-plein et a fini sa course dans un lampadaire. L’accident a causé de graves blessures aux deux hommes et l’on craint pour la vie du plus vieux. Celui qui était au volant se trouve dans un état stable.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’alcool et la vitesse pourraient avoir contribué au dérapage.

Les policiers spécialisés en enquête et collision se sont déplacés sur les lieux pour comprendre les circonstances du drame. Le boulevard Pie-IX est présentement fermé à la circulation entre les rues boulevard Henri-Bourassa et de Charleroi.